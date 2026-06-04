グリーンエナジー&カンパニー、京都府内で系統用蓄電池2件を受注、合計出力3,998kW

■1施設あたり定格出力1,999kW、公称容量8,146kWh、同仕様2件を受注

グリーンエナジー&カンパニー<1436>(東証グロース)は6月3日、100%子会社のグリーンエナジー・プラスが、綜電との間で京都府内における系統用蓄電池システム2件の受注契約を締結したと発表した。案件は系統用蓄電所建設で、設置場所は京都府内となる。

今回の受注は同仕様の蓄電池施設2件で、1施設あたりの定格出力は1,999kW、公称容量は8,146kWh。合計定格出力は3,998kW、合計公称容量は16,292kWhとなる。綜電は東証プライム市場上場の総合不動産会社エスリード<8877>(東証プライム)の100%出資子会社で、近畿圏を中心に電力供給サービス、電気工事、太陽光発電事業などを手がける。

同件単独による当期業績への影響は軽微としている。一方、脱炭素化の進展や需給調整市場の拡大を背景に、系統用蓄電池の受注環境は堅調に推移している。同社グループは金融機関や地域企業との連携を通じ、系統用蓄電池事業の拡大と地域の脱炭素化への貢献を進める方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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