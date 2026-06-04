幸楽苑、5月既存店売上高は14.8%増、限定商品投入で客数も2ケタ伸長

■「会津レッド」を全店で期間限定販売、3日間限定の「郡山ブラックフェア」も実施

幸楽苑<7554>(東証プライム)は6月3日、2027年3月期5月度の直営店売上推移速報を発表した。国内直営既存店の売上高は前年同月比114.8%、客数は112.9%、客単価は101.7%となり、4月に続き前年実績を上回った。

国内直営全店では、売上高が前年同月比114.4%、客数が112.6%、客単価が101.6%となった。月末店舗数は当期345店で、前年同月の346店に対し99.7%となった。上期累計では、国内直営既存店の売上高が111.2%、客数が109.2%、客単価が101.8%と堅調に推移している。

月次トピックスでは、5月16日から期間限定の新メニュー「会津レッド」を全店で販売開始した。会津名物「馬刺しの辛みそ」の唐辛子とニンニクをイメージした旨辛醤油らーめんで、価格は830円(税込)。また、5月16日から18日までの3日間限定で「郡山ブラックフェア」を開催し、「郡山ブラック」と「郡山ブラック素らーめん餃子セット」を各500円(税込)で販売した。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

