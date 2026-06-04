*04:06JST 6月3日のNY為替概況

3日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円81銭から160円06銭まで上昇し、引けた。

米5月ADP雇用統計やISM非製造業景況指数が予想を上回ったほか、米イラン戦争長期化を警戒した原油高、さらに、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した地区連銀経済報告(ベージュブック)で物価上昇が報告され利上げ観測が強まりドル買いに拍車がかかった。

ユーロ・ドルは1.1617ドルから1.1595ドルまで下落し、引けた。

ユーロ・円は185円44銭まで下落後、185円75銭まで上昇。

原油高による日本経済への影響が懸念され円が軟調推移し、底堅い展開。

ポンド・ドルは1.3450ドルから1.3412ドルまで下落した。

ドル・スイスは0.7890フランから0.7927フランまで上昇した。



[経済指標]

・米・5月ADP雇用統計：＋12.2万人（予想：＋12万人、4月：＋10.5万人←＋10.9万人）

・米・5月サービス業PMI確定値：50.7（予想：51.0、速報50.9）

・米・5月総合PMI確定値：51.5（予想：51.7、速報51.7）

・米・5月ISM非製造業景況指数：54.5（予想：53.8、4月：53.6）

・米・4月製造業受注：前月比＋4.8％（予想：＋4.6％、3月：＋1.8％←＋1.5％）

・米・4月耐久財受注確定：前月比＋8.0％（予想＋7.9％、速報＋7.9％）《KY》