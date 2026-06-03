*17:07JST 東京為替：ドル・円は反落、円安牽制で

3日の東京市場でドル・円は反落。中東情勢の不透明感で原油高・米金利高を受けたドル買いが先行し、朝方に159円99銭まで値を上げた。いったん失速した後、日本株急伸やドル買いで再び160円を目指したが、高市首相の円安牽制で159円55銭まで下落した。

・ユ-ロ・円は186円00銭から185円46銭まで値を下げた。

・ユ-ロ・ドルは1.1633ドルから1.1612ドルまで下落した。

・日経平均株価：始値66,940円、高値68,800円、安値66,700円、終値68,470円(前日比1,720円高)

・17時時点：ドル・円159円50-60銭、ユ-ロ・円185円50-60銭

【要人発言】

・高市首相

「為替政策は経済を支える上で重要」

「為替、必要に応じていつでも対応する」

「投機を含め実需に基づかない取引が為替相場に大きく影響」

・片山財務相

「為替、必要に応じていつでも適切に対応」

「足元の為替動向、具体的水準へのコメントは控える」

「日銀総裁とはいろいろなものの見方が一致」

「補正予算案、マーケットに影響与えることなく実行は可能」

【経済指標】

・豪・GDP(1-3月)：前年比+2.5％（予想+2.6％、前回2.6％）

・中・RatingDogサービス業PMI(5月)：54.4（予想52.0、前回52.6）

・欧・ユーロ圏サービス業PMI確報値(5月)：47.7（前回46.4）《TY》