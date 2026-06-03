*16:30JST インテリジェントウェイブ：カード決済・不正検知に強みもつITサービス企業、8期連続増配で配当利回り4%

インテリジェントウェイブ＜4847＞は、1984年設立、プライム市場に上場するクレジットカード決済システム・不正検知ソフトの開発専業企業であり、大日本印刷＜7912＞が発行済株式の50.6%を保有する連結子会社となっている。事業は「決済（前期売上高構成比82％）」「セキュリティ（同13％）」「データ通信・分析基盤（同5％）」の3領域で事業展開しており、主力製品として、カード会社のフロント業務を担うパッケージ製品「NET+1」がクレジットカード会社主要25社における導入シェア73%、不正検知パッケージ「ACEPlus」が国内シェア63%と、いずれも国内トップクラスのポジションを占めている。決済業界における安定した顧客基盤に加え、近年は、クラウドサービスやセキュリティ製品などのストック型のビジネスが増加しており、前期時点のストック売上高比率は59.4％。顧客は大手クレジットカード会社、銀行系カード会社、地銀、決済事業者、フィンテック企業など金融分野に広がり、長期に渡る取引関係が事業基盤を支える構図である。

同社の強みは、第一に、30年以上前からカード決済領域でパッケージ製品を提供してきた長期蓄積によるポジションである。カード会社のフロント業務を担う領域では直接的な競合がほぼ存在せず、大手システムインテグレーターも基幹開発の中で同社にこの領域を任せる構図が定着しており、参入障壁の高い長期取引関係を多層に有している。第二に、高速大容量データをリアルタイムで処理する分析技術である。特にリアルタイム処理のCEP技術（※1）は同社の強みの一つであり、1秒間に数万件から数百万件のデータが処理可能となっている。CEP技術に業務ノウハウを掛け合わせ、決済、証券、製造業界において自社プロダクトを活用したソ

リューションを展開、今後は新たな分野への応用も行われる。第三に、親会社である大日本印刷のセキュリティ事業群との連携である。グループとしてリスクアセスメントから導入支援、運用監視までをワンストップで提供できる体制が、同社単体では取り込めない付加価値領域での競争優位を形成している。

※1：CEP（Complex Event Processing、複合イベント処理エンジン）

刻々と発生する膨大なデータをリアルタイムで処理し、有用なデータのみを解析する技術の総称。データ活用におけるリアルタイム性を極限まで追求。

業績面では、2026年6月期第3四半期累計の連結業績が売上高124.97億円（前年同期比8.4%増）、営業利益13.61億円（同5.8%減）で着地した。売上は二桁近い伸びを確保した一方で、特定顧客向け案件における品質対応の長期化を主因に、利益面では減益となった。決済領域は、主力のFEPは同10.5％増、不正検知は同36.2％増と慎重、データ通信・分析基盤領域も証券会社向けシステム開発等により堅調に推移した。受注高では、システム開発は、主要顧客の更改案件等を複数受注し増加した一方で、クラウド・セキュリティ・インフラ運用などがストック型の複数年契約案件の受注が減少している。ただ、これは受注面での端境期の側面もあり、クラウドサービスは、来期初にかけて複数の大型案件の受注を予定している。

同社は5月13日付で2026年6月期通期業績予想の下方修正を発表、修正後の通期予想は売上高172億円（前期比10.3%増、従来予想174億円）、営業利益20億円（同8.2%増、同24億円）を見込んでいる。一部顧客向け案件における品質対応が想定より長期化したことにより、同案件に係るコストの増加および収益機会の遅れが生じた影響を踏まえている。1株当たり配当予想は中間17円・期末20円の年間37円で据え置きとなっている。

市場環境を俯瞰すると、同社の主力である決済領域には複数の構造的追い風が吹いている。決済市場全体としては、カード会社や決済事業者における IT 投資は底堅く推移している。国内のクレジットカード不正利用被害額は2024年に過去最高の555億円に達した後、2025年は510億円と前年比8.0%減で初めての減少に転じたものの、依然として高い水準にあり、改正割賦販売法の運用強化や2025年3月からの経済産業省による「不正利用発生率」公表開始など、加盟店やカード会社における不正対策強化を促す規制環境が継続している。

同社は中期経営計画「Transformation for the Future」を推進中であり、2027年6月期の数値目標として売上高190億円、営業利益28.5億円、営業利益率15.0%、ROE17.0%以上を掲げている。事業・技術・人財の「3つの変革」を軸に、決済・セキュリティ・データ通信／分析基盤の3領域を強化する方針である。具体的な成長ドライバーとしては、2025年12月にリリースを予定するNET+1の新バージョン「NET+1 Ver.2」によるクラウド化対応、シェアトップクラスを維持する不正検知領域の更なる伸長、データ分析基盤領域への横展開、セキュリティ領域の構造転換などが位置付けられる。修正後の2026年6月期営業利益20億円から最終年度に向けた利益拡大のハードルは小さくないものの、AIエージェント活用による開発生産性向上やPM育成・品質教育プログラム再編といった足元の構造改革施策が、中期的な収益性回復の土台となろう。海外展開ではフィリピンIT商社とCWAT販売代理店契約を締結するなど、足掛かりの構築も進めている。中長期的には、多角化による事業領域の拡大と、各領域における収益性の向上により、売上高300億円規模、営業利益率18.0％以上を目指している。

株主還元については、2019年6月期から8期連続増配（※記念配当を除く）で推移、配当性向50%程度を目安に累進的な還元姿勢を継続している。2026年6月期は前期比20円増配の年間37円配当を計画し、業績予想下方修正後も配当を据え置く方針である。財務面では、第3四半期末時点の自己資本比率が56.6%と前期末から5.9ポイント改善し、現預金も46億円を確保するなど財務余力は厚い。株価指標では、PBR約2.5倍、予想PER約17倍、配当利回り約4%前後で推移しており、プライム上場のシステム開発企業のなかでは相応の評価を受けつつ、配当利回りでは投資妙味を残す水準である。

総じて、同社はDNP連結子会社という資本構造のもと、カード決済システムと不正検知ソフトの双方で国内シェアトップクラスを占める独自のポジションを確立しており、足元では品質対応長期化を背景とする下方修正という逆風があるものの、決済領域の構造的な需要拡大、不正検知分野の高成長など底堅い成長が期待できる場面となっている。中期経営計画で掲げるROE17%への道筋など再評価余地は大きそうで、今後の動向には注目しておきたい。《YS》