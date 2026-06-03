関連記事
東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
*15:56JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほかガラス・土石製品、電気機器、鉱業、金属製品なども上昇。一方、情報・通信業が下落率トップ。そのほか医薬品、空運業、不動産業、その他製品なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 6,975.15 ／ 5.66
2. ガラス・土石製品 ／ 2,742.73 ／ 4.32
3. 電気機器 ／ 8,983.84 ／ 3.87
4. 鉱業 ／ 1,081.29 ／ 3.77
5. 金属製品 ／ 2,142.85 ／ 3.41
6. 石油・石炭製品 ／ 2,856.03 ／ 3.32
7. 精密機器 ／ 14,720.33 ／ 3.28
8. 機械 ／ 4,905.67 ／ 3.18
9. 銀行業 ／ 657.34 ／ 2.74
10. 化学工業 ／ 3,276.17 ／ 2.50
11. その他金融業 ／ 1,537.85 ／ 2.24
12. 繊維業 ／ 931.03 ／ 1.83
13. 輸送用機器 ／ 4,641.74 ／ 1.73
14. 鉄鋼 ／ 720.99 ／ 1.60
15. 電力・ガス業 ／ 672.11 ／ 1.53
16. ゴム製品 ／ 5,530.02 ／ 1.40
17. パルプ・紙 ／ 618.07 ／ 0.86
18. サービス業 ／ 3,424.99 ／ 0.84
19. 証券業 ／ 849.28 ／ 0.77
20. 卸売業 ／ 5,808.61 ／ 0.74
21. 保険業 ／ 3,575.63 ／ 0.73
22. 水産・農林業 ／ 726.4 ／ 0.69
23. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,660.15 ／ 0.45
24. 食料品 ／ 2,668.43 ／ 0.39
25. 陸運業 ／ 2,127.34 ／ 0.14
26. 建設業 ／ 2,592.08 ／ -0.02
27. 海運業 ／ 2,005.24 ／ -0.03
28. 小売業 ／ 2,233.31 ／ -0.16
29. その他製品 ／ 5,702.05 ／ -0.19
30. 不動産業 ／ 2,451.31 ／ -0.84
31. 空運業 ／ 221.08 ／ -1.11
32. 医薬品 ／ 3,677.11 ／ -1.77
33. 情報・通信業 ／ 8,752.51 ／ -1.90《CS》
スポンサードリンク