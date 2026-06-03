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6月3日本国債市場：債券先物は128円96銭で取引終了
*15:49JST 6月3日本国債市場：債券先物は128円96銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年6月限
寄付129円29銭 高値129円34銭 安値128円96銭 引け128円96銭
2年 1.384％
5年 1.894％
10年 2.620％
20年 3.501％
3日の債券先物6月限は129円29銭で取引を開始し、128円96銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.07％、10年債は4.47％、30年債は4.98％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.00％、英国債は4.86％、オーストラリア10年債は4.91％、NZ10年債は4.54％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI確報値(5月) 前回46.4
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI確報値(5月) 前回47.5
18:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(4月) 前回2.1％
21:00 ブ・鉱工業生産(4月) 前回0.1％
21:15 米・ADP全米雇用報告(5月) 予想12.0万人 前回10.9万人
22:00 ブ・サービス業PMI(5月) 前回52.3
22:00 ブ・総合PMI(5月) 前回52.4
22:45 米・サービス業PMI確報値(5月) 前回50.9
22:45 米・総合PMI確報値(5月) 前回51.7
23:00 米・ISM非製造業景況指数(5月) 予想53.6 前回53.6
23:00 米・製造業受注(4月) 予想4.3％ 前回1.5％
23:00 米・耐久財受注(4月) 前回7.9％
27:00 ブ・貿易収支(5月) 前回105.37億ドル
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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