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出来高変化率ランキング（14時台）～テラスカイ、リッジアイなどがランクイン
*15:00JST 出来高変化率ランキング（14時台）～テラスカイ、リッジアイなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月3日 14:12 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜5572＞ リッジアイ 917700 96361.54 339.58% 0.1623%
＜2705＞ 大戸屋HD 69300 66161.2 222.22% -0.0469%
＜2012＞ iS米債03 476860 18115.042 210.94% 0.0012%
＜6955＞ FDK 1464600 98002.44 207.11% 0.183%
＜2093＞ 米債02La 1312 1330.655 173.97% 0.0009%
＜8105＞ BitcoinJ 84446800 4969332.52 159.41% 0.1557%
＜2080＞ PBR1倍割 142518 65872.092 149.56% 0.0336%
＜3083＞ スターシーズ 302200 116233.84 147.57% 0.0592%
＜7383＞ ネットプロHD 4457500 362593.02 144% -0.0058%
＜2845＞ NFナスヘッジ 49281 44403.65 142.7% 0.0076%
＜7707＞ PSS 799500 52397.76 140.15% -0.092%
＜5137＞ スマートドライ 715200 41405.84 138.74% -0.0657%
＜6072＞ 地盤ネットH 8280000 3929242.08 137.74% 0.1937%
＜2841＞ iFナス100H 164215 110039.382 135.54% 0.0056%
＜5660＞ 神鋼線 43400 35148.5 133.87% 0.0154%
＜3915＞ テラスカイ 2579100 1689922.78 133.4% 0.1858%
＜7063＞ Birdman 1127300 28295 127.31% 0.1034%
＜4596＞ 窪田製薬 4536500 99395.62 103.12% 0.0892%
＜2962＞ テクニスコ 318300 129292.06 102.82% 0.1078%
＜3719＞ AIストーム 2693900 229653.8 101.4% 0.0765%
<8699> HSHD 487000 176100 98.91% 0.0079%
<378A> ヒット 73400 55691.88 96.97% -0.0408%
<550A> ソフトテックス 118100 115235 95.36% 0.0021%
<6656> インスペック 1300300 516417.08 92.7% 0.2678%
<200A> NF日経半 5350035 10670218.97 89.89% 0.0574%
<1673> 銀ETF 24320 105202.08 87.61% -0.0234%
<462A> ファンディーノ 567500 90145.06 86.09% -0.0892%
<3825> REMIX 2352700 196874.92 85.52% -0.0617%
<1631> NF銀行17 7091 151451.56 80.31% 0.0245%
<7267> ホンダ 44176600 27422268.41 80.11% 0.0836%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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