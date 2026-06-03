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出来高変化率ランキング（14時台）～テラスカイ、リッジアイなどがランクイン

2026年6月3日 15:00

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記事提供元：フィスコ

*15:00JST 出来高変化率ランキング（14時台）～テラスカイ、リッジアイなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月3日　14:12　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜5572＞ リッジアイ　　　　 917700 　96361.54　 339.58% 0.1623%
＜2705＞ 大戸屋HD　　　　　69300 　66161.2　 222.22% -0.0469%
＜2012＞ iS米債03　　　　476860 　18115.042　 210.94% 0.0012%
＜6955＞ FDK　　　　　　　1464600 　98002.44　 207.11% 0.183%
＜2093＞ 米債02La　　　　1312 　1330.655　 173.97% 0.0009%
＜8105＞ BitcoinJ　　84446800 　4969332.52　 159.41% 0.1557%
＜2080＞ PBR1倍割　　　　142518 　65872.092　 149.56% 0.0336%
＜3083＞ スターシーズ　　　　302200 　116233.84　 147.57% 0.0592%
＜7383＞ ネットプロHD　　　4457500 　362593.02　 144% -0.0058%
＜2845＞ NFナスヘッジ　　　49281 　44403.65　 142.7% 0.0076%
＜7707＞ PSS　　　　　　　799500 　52397.76　 140.15% -0.092%
＜5137＞ スマートドライ　　　715200 　41405.84　 138.74% -0.0657%
＜6072＞ 地盤ネットH　　　　8280000 　3929242.08　 137.74% 0.1937%
＜2841＞ iFナス100H　　164215 　110039.382　 135.54% 0.0056%
＜5660＞ 神鋼線　　　　　　　43400 　35148.5　 133.87% 0.0154%
＜3915＞ テラスカイ　　　　　2579100 　1689922.78　 133.4% 0.1858%
＜7063＞ Birdman　　　1127300 　28295　 127.31% 0.1034%
＜4596＞ 窪田製薬　　　　　　4536500 　99395.62　 103.12% 0.0892%
＜2962＞ テクニスコ　　　　　318300 　129292.06　 102.82% 0.1078%
＜3719＞ AIストーム　　　　2693900 　229653.8　 101.4% 0.0765%
<8699> HSHD　　　　　　487000 　176100　 98.91% 0.0079%
<378A> ヒット　　　　　　　73400 　55691.88　 96.97% -0.0408%
<550A> ソフトテックス　　　118100 　115235　 95.36% 0.0021%
<6656> インスペック　　　　1300300 　516417.08　 92.7% 0.2678%
<200A> NF日経半　　　　　5350035 　10670218.97　 89.89% 0.0574%
<1673> 銀ETF　　　　　　24320 　105202.08　 87.61% -0.0234%
<462A> ファンディーノ　　　567500 　90145.06　 86.09% -0.0892%
<3825> REMIX　　　　　2352700 　196874.92　 85.52% -0.0617%
<1631> NF銀行17　　　　7091 　151451.56　 80.31% 0.0245%
<7267> ホンダ　　　　　　　44176600 　27422268.41　 80.11% 0.0836%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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