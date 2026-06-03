*14:26JST ビーロット---自動音声応答システム「DXでんわ」と「チャットボット」を導入

ビーロット＜3452＞は2日、2026年6月より、自動音声応答システム「DXでんわ」および「チャットボット」を導入したと発表した。問い合わせ窓口のデジタル化を推進し、顧客対応の効率化と利便性向上を図る取り組みとなる。

同社は、中期経営計画2027において、「DX戦略の推進と加速」を重点戦略に掲げており、テクノロジーの活用により経営スピードの向上や既存事業の作業効率化を進めるとともに、1人当たりの生産性およびITリテラシーの向上を目指している。「DXでんわ」および「チャットボット」は、同計画の重点戦略に位置付けられた施策の一つとして導入され、問い合わせ対応業務のデジタル化の推進と業務効率化を図るとしている。

今回導入した「DXでんわ」は、電話受付業務の一部を自動化・効率化するシステムで、問い合わせ内容の蓄積や担当者への円滑な連携を可能にする。これにより、従業員がより質の高いサービス提供や迅速な顧客対応に注力できる体制を整備する。また、ホームページ上に導入した「チャットボット」は、よくある質問や各種手続き情報へのアクセス性を高めるもので、業務時間外でも一定の問い合わせ対応が可能となり、顧客サービスの利便性向上が期待される。《KT》