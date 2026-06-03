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出来高変化率ランキング（13時台）～リッジアイ、テクニスコなどがランクイン

2026年6月3日 14:22

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記事提供元：フィスコ

*14:22JST 出来高変化率ランキング（13時台）～リッジアイ、テクニスコなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[6月3日　13:14　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜5572＞ リッジアイ　　　　 　695600 　96361.54　 323.08% 0.1707%
＜2012＞ iS米債03　　　 　476840 　18115.042　 210.93% 0.0016%
＜2093＞ 米債02La　　　 　1312 　1330.655　 173.97% 0.0009%
＜6955＞ FDK　　　　　　 　958300 　98002.44　 152.60% 0.1167%
＜7383＞ ネットプロHD　　 　4355100 　362593.02　 141.05% 0%
＜2845＞ NFナスヘッジ　　 　47783 　44403.65　 138.85% 0.007%
＜2841＞ iFナス100H　 　162364 　110039.382　 134.13% 0.0068%
＜3915＞ テラスカイ　　　　 　2579100 　1689922.78　 133.40% 0.1858%
＜2080＞ PBR1倍割　　　 　124987 　65872.092　 133.15% 0.0347%
＜8105＞ BitcoinJ　 　67487100 　4969332.52　 130.64% 0.25%
＜5660＞ 神鋼線　　　　　　 　42000 　35148.5　 129.75% 0.0176%
＜7707＞ PSS　　　　　　 　715400 　52397.76　 126.51% -0.084%
＜6072＞ 地盤ネットH　　　 　6862500 　3929242.08　 113.35% 0.1868%
＜5137＞ スマートドライ　　 　550900 　41405.84　 107.04% -0.0704%
＜3083＞ スターシーズ　　　 　212500 　116233.84　 103.48% 0.0502%
＜8699＞ HSHD　　　　　 　480100 　176100　 97.20% 0.0079%
＜378A＞ ヒット　　　　　　 　68900 　55691.88　 89.54% -0.0349%
＜2962＞ テクニスコ　　　　 　284200 　129292.06　 89.18% 0.1125%
＜4596＞ 窪田製薬　　　　　 　3997800 　99395.62　 87.67% 0.125%
＜550A＞ ソフトテックス　　 　110200 　115235　 87.64% 0.018%
<1673> 銀ETF　　　　　 　23820 　105202.08　 85.19% -0.0157%
<3719> AIストーム　　　 　2322700 　229653.8　 83.87% 0.0478%
<2705> 大戸屋HD　　　　 　21400 　66161.2　 83.42% -0.0268%
<3825> REMIX　　　　 　2126400 　196874.92　 73.85% -0.0674%
<200A> NF日経半　　　　 　4591318 　10670218.97　 72.04% 0.061%
<7267> ホンダ　　　　　　 　40066700 　27422268.41　 68.90% 0.0904%
<4022> ラサ工　　　　　　 　4172100 　5587492.38　 68.31% 0.2322%
<1631> NF銀行17　　　 　6339 　151451.56　 67.46% 0.0284%
<224A> GXウラニウム　　 　29017 　27485.327　 66.74% 0.062%
<4316> ビーマップ　　　　 　186700 　14588.06　 65.51% 0%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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