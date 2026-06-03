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出来高変化率ランキング（13時台）～リッジアイ、テクニスコなどがランクイン
*14:22JST 出来高変化率ランキング（13時台）～リッジアイ、テクニスコなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月3日 13:14 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜5572＞ リッジアイ 695600 96361.54 323.08% 0.1707%
＜2012＞ iS米債03 476840 18115.042 210.93% 0.0016%
＜2093＞ 米債02La 1312 1330.655 173.97% 0.0009%
＜6955＞ FDK 958300 98002.44 152.60% 0.1167%
＜7383＞ ネットプロHD 4355100 362593.02 141.05% 0%
＜2845＞ NFナスヘッジ 47783 44403.65 138.85% 0.007%
＜2841＞ iFナス100H 162364 110039.382 134.13% 0.0068%
＜3915＞ テラスカイ 2579100 1689922.78 133.40% 0.1858%
＜2080＞ PBR1倍割 124987 65872.092 133.15% 0.0347%
＜8105＞ BitcoinJ 67487100 4969332.52 130.64% 0.25%
＜5660＞ 神鋼線 42000 35148.5 129.75% 0.0176%
＜7707＞ PSS 715400 52397.76 126.51% -0.084%
＜6072＞ 地盤ネットH 6862500 3929242.08 113.35% 0.1868%
＜5137＞ スマートドライ 550900 41405.84 107.04% -0.0704%
＜3083＞ スターシーズ 212500 116233.84 103.48% 0.0502%
＜8699＞ HSHD 480100 176100 97.20% 0.0079%
＜378A＞ ヒット 68900 55691.88 89.54% -0.0349%
＜2962＞ テクニスコ 284200 129292.06 89.18% 0.1125%
＜4596＞ 窪田製薬 3997800 99395.62 87.67% 0.125%
＜550A＞ ソフトテックス 110200 115235 87.64% 0.018%
<1673> 銀ETF 23820 105202.08 85.19% -0.0157%
<3719> AIストーム 2322700 229653.8 83.87% 0.0478%
<2705> 大戸屋HD 21400 66161.2 83.42% -0.0268%
<3825> REMIX 2126400 196874.92 73.85% -0.0674%
<200A> NF日経半 4591318 10670218.97 72.04% 0.061%
<7267> ホンダ 40066700 27422268.41 68.90% 0.0904%
<4022> ラサ工 4172100 5587492.38 68.31% 0.2322%
<1631> NF銀行17 6339 151451.56 67.46% 0.0284%
<224A> GXウラニウム 29017 27485.327 66.74% 0.062%
<4316> ビーマップ 186700 14588.06 65.51% 0%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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