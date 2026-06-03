後場の日経平均は1729円高でスタート、スクリーンHDや武蔵精密などが上昇



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;68463.66;+1729.42TOPIX;3994.51;+70.27



[後場寄り付き概況] 後場の日経平均は前日比1729.42円高の68463.66円と、前引け（68452.45円）とほぼ同水準でスタート。ランチタイム中の日経225先物は68440円-68620円のレンジでもみ合い。ドル・円は1ドル＝159.80-90円と午前9時頃から10銭ほど円高・ドル安水準。アジア市況は上海総合指数が下落して始まった後に上げに転じ0.5％ほど上昇している一方、香港ハンセン指数は軟調に推移し1.7％ほど大幅に下落している。後場の日経平均は前引けとほぼ同水準で始まった。引き続き半導体関連株を中心に旺盛に物色されている。一方、原油価格が高止まっていることを警戒する向きもある。

セクターでは、非鉄金属、電気機器、ガラス土石製品が上昇率上位となっている一方、医薬品、情報・通信業、海運業が下落率上位となっている。東証プライム市場の売買代金上位では、スクリーンHD＜7735＞、武蔵精密＜7220＞、東エレク＜8035＞、フジクラ＜5803＞、ローム＜6963＞、ルネサス＜6723＞、パナHD＜6752＞、ホンダ＜7267＞、コマツ＜6301＞、KOKUSAI＜6525＞が高い。一方、IHI＜7013＞、NEC＜6701＞、ソフトバンクG＜9984＞、富士通＜6702＞、三井金属＜5706＞、Fスターズ＜3687＞、ファーストリテ＜9983＞、ソニーG＜6758＞、日東紡＜3110＞、任天堂＜7974＞が下落している。《CS》