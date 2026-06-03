*12:28JST 日経平均は大幅反発、東エレクが1銘柄で約671円分押し上げ

3日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり161銘柄、値下がり64銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は大幅反発。1718.21円高の68452.45円（出来高概算12億2507万株）で前場の取引を終えている。

前日2日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は228.91ドル高の51307.79ドル、ナスダックは7.09ポイント高の27093.90で取引を終了した。クリーブランド連銀のハマック総裁が高インフレによる利上げの必要性を指摘し警戒感から、寄り付き後、下落。その後、JOLT求人件数が予想を上回り労働市場の堅調さを証明したためダウは上昇に転じた。一方、原油高で金利先高観が重しとなりナスダックは軟調に推移したが、人工知能（AI）の強い需要期待に終盤にかけプラス圏を回復し、相場は連日で過去最高値を更新した。

米株式市場の動向を横目に、3日の日経平均は504.29円高の67238.53円と反発して取引を開始した。前日の米国市場でダウ平均とナスダック指数がそろって上昇した流れを受け、寄り付きから半導体関連株を中心に買いが先行した。東京市場では米A

需要拡大への期待を背景に半導体製造装置や電子部品株へ資金流入が強まり、指数上昇を主導。為替の円安基調も輸出関連株の支援材料となった。前場中盤以降は先物主導の買いも加わり、日経平均は上げ幅を大きく拡大して初の68000円を超えて推移した。

個別では、東エレク＜8035＞、アドバンテ＜6857＞、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、TDK＜6762＞、京セラ＜6971＞、ファナック＜6954＞、キオクシアHD＜285A＞、スクリン＜7735＞、信越化＜4063＞、レーザーテック＜6920＞、住友電＜5802＞、ディスコ＜6146＞、ホンダ＜7267＞、村田製＜6981＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、大塚HD＜4578＞、中外薬＜4519＞、コナミG＜9766＞、第一三共<4568>、ソニーG<6758>、バンナムHD<7832>、アステラス薬<4503>、野村総合研究所<4307>、メルカリ<4385>、味の素<2802>、武田<4502>、富士通<6702>、ベイカレント<6532>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属、電気機器、金属製品などが上昇した一方で、医薬品、情報・通信業、海運業などが下落した。

値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約671円押し上げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、フジクラ＜5803＞、TDK＜6762＞、京セラ＜6971＞、ファナック＜6954＞、イビデン＜4062＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約199円押し下げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、中外薬＜4519＞、大塚HD＜4578＞、コナミG＜9766＞、第一三共<4568>、ソニーG<6758>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 68452.45(+1718.21)

値上がり銘柄数 161(寄与度+2139.87)

値下がり銘柄数 64(寄与度-421.66)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 60390 6680 671.78

＜6857＞ アドバンテ 27725 1405 339.11

＜5803＞ フジクラ 5088 514 103.38

＜6762＞ TDK 4000 151 75.93

＜6971＞ 京セラ 3784 240 64.36

＜6954＞ ファナック 7961 368 61.68

＜4062＞ イビデン 21995 860 57.66

＜285A＞ キオクシアHD 79750 2210 51.86

＜7735＞ SCREEN 13165 1850 49.61

＜4063＞ 信越化 7721 248 41.57

＜6920＞ レーザーテック 42340 3090 41.43

＜5802＞ 住友電気工業 14010 995 33.35

＜6146＞ ディスコ 69050 4850 32.52

＜7267＞ ホンダ 1533 146 29.37

＜6981＞ 村田製作所 10550 320 25.74

<6367> ダイキン工業 23285 625 20.95

<6301> 小松製作所 7104 560 18.77

<6963> ローム 5697 547 18.34

<7741> HOYA 27215 910 15.25

<6723> ルネサスエレクトロニ 4875 420 14.08



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 8384 -248 -199.52

＜9983＞ ファーストリテ 78740 -940 -75.63

＜4519＞ 中外製薬 7432 -186 -18.71

＜4578＞ 大塚HD 10825 -490 -16.43

＜9766＞ コナミG 19740 -460 -15.42

<4568> 第一三共 2501.5 -81 -8.15

<6758> ソニーG 3629 -40 -6.70

<4503> アステラス製薬 2132 -37.5 -6.29

<7832> バンナムHD 3715 -58 -5.83

<2802> 味の素 5186 -76 -5.10

<4307> 野村総合研究所 4916 -131 -4.39

<4385> メルカリ 3985 -130 -4.36

<4502> 武田薬品工業 4745 -105 -3.52

<5706> 三井金属鉱業 48620 -930 -3.12

<8830> 住友不動産 3631 -46 -3.08

<8801> 三井不動産 1481 -29.5 -2.97

<7013> IHI 2468 -120.5 -2.83

<6702> 富士通 3618 -83 -2.78

<6701> 日本電気 4275 -159 -2.67

<3697> SHIFT 720.5 -70.8 -2.37《CS》