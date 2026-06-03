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出来高変化率ランキング（10時台）～AIストーム、FDKなどがランクイン
*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～AIストーム、FDKなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月3日 10:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2012＞ iS米債03 448850 18115.042 203.77% 0.0012%
＜2841＞ iFナス100H 150163 110039.382 124.44% 0.0056%
＜1673＞ 銀ETF 21290 105202.08 72.39% -0.0225%
＜3719＞ AIストーム 1927000 229653.8 63.36% 0.0622%
＜6955＞ FDK 454600 98002.44 61.65% 0.0549%
＜550A＞ ソフトテックス 73200 115235 44.83% 0.09%
＜381A＞ iF米債35 100000 176663.439 44.71% 0%
＜235A＞ GX高配30 65202 46175.67 41.73% 0.013%
＜4316＞ ビーマップ 147000 14588.06 41.08% 0.0066%
＜6023＞ ダイハツイン 354800 586063.84 37.42% 0.0626%
＜8105＞ BitcoinJ 31502300 4969332.52 36.24% 0.134%
＜3825＞ REMIX 1395500 196874.92 29.65% -0.073%
＜3185＞ 夢展望 334600 104257.36 27.47% -0.0646%
＜4596＞ 窪田製薬 2268200 99395.62 27.25% 0.0714%
＜315A＞ GX銀高配 109545 134105.499 23.97% 0.0162%
＜200A＞ NF日経半 2899803 10670218.97 23.85% 0.0486%
＜1651＞ iF高配40 41544 84960.654 21.35% 0.0148%
＜1631＞ NF銀行17 3947 151451.56 19.23% 0.0129%
＜7707＞ PSS 260700 52397.76 18.46% -0.06%
＜2845＞ NFナスヘッジ 16104 44403.65 17.89% 0.0065%
<462A> ファンディーノ 292200 90145.06 16.54% -0.087%
<8139> ナガホリ 38000 67988.8 15.71% 0.0017%
<224A> GXウラニウム 16933 27485.327 13.1% 0.0576%
<4022> ラサ工 2431100 5587492.38 11.26% 0.1616%
<6072> 地盤ネットH 2758300 3929242.08 10.95% 0.0887%
<3168> MERF 58100 86210.5 9.73% 0.0567%
<2038> ドバイブル 105738 271702.281 9.12% 0.064%
<5591> AVILEN 41600 30527.96 2.94% -0.0452%
<2569> 上場NSQヘ 26290 111535.436 2.18% 0.0069%
<8699> HSHD 188500 176100 1.65% 0.52%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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