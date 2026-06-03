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出来高変化率ランキング（10時台）～AIストーム、FDKなどがランクイン

2026年6月3日 10:38

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記事提供元：フィスコ

*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～AIストーム、FDKなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月3日　10:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2012＞ iS米債03　　　 448850 　18115.042　 203.77% 0.0012%
＜2841＞ iFナス100H　　150163 　110039.382　 124.44% 0.0056%
＜1673＞ 銀ETF　　　　　　21290 　105202.08　 72.39% -0.0225%
＜3719＞ AIストーム　　　　1927000 　229653.8　 63.36% 0.0622%
＜6955＞ FDK　　　　　　　454600 　98002.44　 61.65% 0.0549%
＜550A＞ ソフトテックス　　　73200 　115235　 44.83% 0.09%
＜381A＞ iF米債35　　　　100000 　176663.439　 44.71% 0%
＜235A＞ GX高配30　　　　65202 　46175.67　 41.73% 0.013%
＜4316＞ ビーマップ　　　　　147000 　14588.06　 41.08% 0.0066%
＜6023＞ ダイハツイン　　　　354800 　586063.84　 37.42% 0.0626%
＜8105＞ BitcoinJ　　31502300 　4969332.52　 36.24% 0.134%
＜3825＞ REMIX　　　　　1395500 　196874.92　 29.65% -0.073%
＜3185＞ 夢展望　　　　　　　334600 　104257.36　 27.47% -0.0646%
＜4596＞ 窪田製薬　　　　　　2268200 　99395.62　 27.25% 0.0714%
＜315A＞ GX銀高配　　　　　109545 　134105.499　 23.97% 0.0162%
＜200A＞ NF日経半　　　　　2899803 　10670218.97　 23.85% 0.0486%
＜1651＞ iF高配40　　　　41544 　84960.654　 21.35% 0.0148%
＜1631＞ NF銀行17　　　　3947 　151451.56　 19.23% 0.0129%
＜7707＞ PSS　　　　　　　260700 　52397.76　 18.46% -0.06%
＜2845＞ NFナスヘッジ　　　16104 　44403.65　 17.89% 0.0065%
<462A> ファンディーノ　　　292200 　90145.06　 16.54% -0.087%
<8139> ナガホリ　　　　　　38000 　67988.8　 15.71% 0.0017%
<224A> GXウラニウム　　　16933 　27485.327　 13.1% 0.0576%
<4022> ラサ工　　　　　　　2431100 　5587492.38　 11.26% 0.1616%
<6072> 地盤ネットH　　　　2758300 　3929242.08　 10.95% 0.0887%
<3168> MERF　　　　　　58100 　86210.5　 9.73% 0.0567%
<2038> ドバイブル　　　　　105738 　271702.281　 9.12% 0.064%
<5591> AVILEN　　　　41600 　30527.96　 2.94% -0.0452%
<2569> 上場NSQヘ　　　　26290 　111535.436　 2.18% 0.0069%
<8699> HSHD　　　　　　188500 　176100　 1.65% 0.52%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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