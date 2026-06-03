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出来高変化率ランキング（9時台）～GX半導体、ラサ工などがランクイン

2026年6月3日 10:13

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記事提供元：フィスコ

*10:13JST 出来高変化率ランキング（9時台）～GX半導体、ラサ工などがランクイン
GX半導体＜2644＞がランクイン（9時40分時点）。大幅高。正式名称はグローバルX半
導体関連 日本株式ETF。半導体関連事業（半導体の製造や加工、製造装置、素材な
ど）を行う日本企業への投資を目指し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を
「FactSet Japan Semiconductor Index（配当込み）」の変動率に一致させることを
目的とする。今日は東京市場で半導体関連株が買い人気となっており、これを映し
た動きとなっている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月3日　9:40　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2012＞ iS米債03　　　 448850 　18115.042　 203.77% 0.0012%
＜443A＞ iFJリート2　　　20681 　6317.457　 172.09% 0.0049%
＜1673＞ 銀ETF　　　　　　20750 　105202.08　 69.5% -0.0153%
＜3719＞ AIストーム　　　　1704600 　229653.8　 50.44% 0.0669%
＜235A＞ GX高配30　　　　64570 　46175.67　 40.74% 0.0146%
＜550A＞ ソフトテックス　　　68200 　115235　 37.82% 0.0829%
＜6023＞ ダイハツイン　　　　334800 　586063.84　 31.44% 0.0728%
＜3825＞ REMIX　　　　　1345100 　196874.92　 26.12% -0.0617%
＜4316＞ ビーマップ　　　　　123800 　14588.06　 24.75% 0.0466%
＜315A＞ GX銀高配　　　　　105491 　134105.499　 20.48% 0.0168%
＜3185＞ 夢展望　　　　　　　308200 　104257.36　 19.93% -0.0547%
＜1651＞ iF高配40　　　　40459 　84960.654　 18.93% 0.0169%
＜2841＞ iFナス100H　　57178 　110039.382　 18.31% 0.0062%
＜8139＞ ナガホリ　　　　　　38000 　67988.8　 15.71% 0.0017%
＜8105＞ BitcoinJ　　25175300 　4969332.52　 14.16% 0.076%
＜200A＞ NF日経半　　　　　2542137 　10670218.97　 11.86% 0.0424%
＜7707＞ PSS　　　　　　　240800 　52397.76　 11.52% -0.06%
＜224A＞ GXウラニウム　　　15980 　27485.327　 8.12% 0.0603%
＜462A＞ ファンディーノ　　　264300 　90145.06　 7.83% -0.0825%
<3168> MERF　　　　　　52600 　86210.5　 1.34% 0.0678%
<8699> HSHD　　　　　　185200 　176100　 0.23% 0.0061%
<5591> AVILEN　　　　39900 　30527.96　 -0.39% -0.0428%
<2038> ドバイブル　　　　　91507 　271702.281　 -2.7% 0.0574%
<6072> 地盤ネットH　　　　2219100 　3929242.08　 -7.26% 0.11%
<4022> ラサ工　　　　　　　1945900 　5587492.38　 -7.68% 0.1528%
<6969> 松尾電　　　　　　　94700 　215465.66　 -7.88% 0.0706%
<1591> NFJPX400　　547 　26605.732　 -7.95% 0.0142%
<3907> シリコンスタシオ　　388600 　1045851.46　 -8.68% 0.1151%
<1366> iF225Wベ　　　11943839 　979705.239　 -9.66% -0.041%
＜2644＞ GX半導体　　　　　2563549 　13638260.19　 -11.06% 0.0629%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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