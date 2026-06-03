*10:13JST 出来高変化率ランキング（9時台）～GX半導体、ラサ工などがランクイン

GX半導体＜2644＞がランクイン（9時40分時点）。大幅高。正式名称はグローバルX半

導体関連 日本株式ETF。半導体関連事業（半導体の製造や加工、製造装置、素材な

ど）を行う日本企業への投資を目指し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を

「FactSet Japan Semiconductor Index（配当込み）」の変動率に一致させることを

目的とする。今日は東京市場で半導体関連株が買い人気となっており、これを映し

た動きとなっている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [6月3日 9:40 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2012＞ iS米債03 448850 18115.042 203.77% 0.0012%

＜443A＞ iFJリート2 20681 6317.457 172.09% 0.0049%

＜1673＞ 銀ETF 20750 105202.08 69.5% -0.0153%

＜3719＞ AIストーム 1704600 229653.8 50.44% 0.0669%

＜235A＞ GX高配30 64570 46175.67 40.74% 0.0146%

＜550A＞ ソフトテックス 68200 115235 37.82% 0.0829%

＜6023＞ ダイハツイン 334800 586063.84 31.44% 0.0728%

＜3825＞ REMIX 1345100 196874.92 26.12% -0.0617%

＜4316＞ ビーマップ 123800 14588.06 24.75% 0.0466%

＜315A＞ GX銀高配 105491 134105.499 20.48% 0.0168%

＜3185＞ 夢展望 308200 104257.36 19.93% -0.0547%

＜1651＞ iF高配40 40459 84960.654 18.93% 0.0169%

＜2841＞ iFナス100H 57178 110039.382 18.31% 0.0062%

＜8139＞ ナガホリ 38000 67988.8 15.71% 0.0017%

＜8105＞ BitcoinJ 25175300 4969332.52 14.16% 0.076%

＜200A＞ NF日経半 2542137 10670218.97 11.86% 0.0424%

＜7707＞ PSS 240800 52397.76 11.52% -0.06%

＜224A＞ GXウラニウム 15980 27485.327 8.12% 0.0603%

＜462A＞ ファンディーノ 264300 90145.06 7.83% -0.0825%

<3168> MERF 52600 86210.5 1.34% 0.0678%

<8699> HSHD 185200 176100 0.23% 0.0061%

<5591> AVILEN 39900 30527.96 -0.39% -0.0428%

<2038> ドバイブル 91507 271702.281 -2.7% 0.0574%

<6072> 地盤ネットH 2219100 3929242.08 -7.26% 0.11%

<4022> ラサ工 1945900 5587492.38 -7.68% 0.1528%

<6969> 松尾電 94700 215465.66 -7.88% 0.0706%

<1591> NFJPX400 547 26605.732 -7.95% 0.0142%

<3907> シリコンスタシオ 388600 1045851.46 -8.68% 0.1151%

<1366> iF225Wベ 11943839 979705.239 -9.66% -0.041%

＜2644＞ GX半導体 2563549 13638260.19 -11.06% 0.0629%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》