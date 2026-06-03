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GMOメディア 大修館書店と「カクコトAI」共同開発、2027年4月提供開始
記事提供元：フィスコ
*10:01JST GMOメディア---大修館書店と「カクコトAI」共同開発、2027年4月提供開始
GMOメディア＜6180＞は2日、大修館書店と共同で、記述式問題・小論文に特化した学習支援AIサービス「カクコトAI」を開発し、2027年4月から提供開始すると発表した。
国語教育で培われた評価ノウハウと、GMOメディアが特許出願中のAI採点技術を組み合わせ、生徒の「書く力」の育成と教員の採点業務負担軽減を支援する。
2026年秋頃には体験版を公開する予定で、学校関係者や教育機関向けに優先案内の申し込み受付を開始している。
サービス開発の背景には、大学入試における記述式問題の増加がある。国公立大学の一般選抜では記述式問題を出題する割合が国立99.9％、公立98.4％に達し、私立大学でも37.1％を占める。一方で、記述・論述問題は客観的評価が必要であり、生徒が十分な対策機会を得にくいほか、教員側も採点や評価に多くの時間を要する課題を抱えている。
「カクコトAI」は、出題から採点、添削までをAIが支援する仕組みを備える。基礎的な文章表現から大学入試レベルの小論文まで幅広い問題を収録し、習熟度に応じた学習が可能となる。また、「教員サポートモード」と「AI自動採点モード」の2種類の採点方式を用意し、指導方針に応じた運用に対応する。
さらに、キーボード入力に加えて手書き文字認識機能を搭載し、学習履歴や成長度合いをグラフで可視化する機能も提供する。加えて、クラス全体の取り組み状況や個別の評価をリアルタイムで確認できるほか、問題配信や提出期限管理、生徒管理までオンライン上で一元化できる。《KT》
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