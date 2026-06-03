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トヨクモ kBackup、自社AWSへ直接保存可能な新コース提供開始
記事提供元：フィスコ
*09:45JST トヨクモ---kBackup、自社AWSへ直接保存可能な新コース提供開始
トヨクモ＜4058＞は2日、kintone向けバックアップサービス「kBackup」において、利用企業自身のAWS環境へデータをバックアップできる新機能を搭載した「エンタープライズ」コースを2026年6月1日から提供開始したと発表した。
社外環境へのデータ保存を禁止するセキュリティポリシーを持つ企業でも、ポリシーに準拠したデータ保全体制を構築できる点が特徴となる。
従来の「kBackup」は、バックアップ先がトヨクモ管理のAWS環境に限定されていたため、自社以外の外部環境へのデータ保存を認めない企業にとって導入の障壁となっていた。
新設された「エンタープライズ」コースでは、従来の保存先に加え、利用企業が管理するAWS環境をバックアップ先として指定できるようになった。
また、初期設定で自社AWS環境を指定するだけで、以降はkintone内のデータを自動的にバックアップできるため、手動でのエクスポート作業が不要となり、運用負荷を抑えながら確実なデータ保全を実現する。さらに、バックアップ保存先はkintoneアプリごとに設定可能で、機密性の高いアプリのみを自社環境で管理するといった柔軟な運用にも対応する。
加えて、自社AWSに保存したデータはBIツールとの連携が可能で、災害や障害時の備えだけでなく、データ分析基盤としての活用も見込まれる。保存先を自社環境へ変更した場合でも、復元作業は従来同様に「kBackup」の管理画面から実行でき、利便性を維持しながらガバナンス強化を図る。今後は内部統制の強化に向けた監査ログ機能の追加実装も予定している。《KT》
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