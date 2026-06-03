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加藤製作所 群馬工場の太陽光発電設備が6月1日より運転開始
記事提供元：フィスコ
*09:43JST 加藤製作所---群馬工場の太陽光発電設備が6月1日より運転開始
加藤製作所＜6390＞は2日、群馬県太田市の群馬工場に設置した太陽光発電設備について、2026年6月1日から本格運転を開始したと発表した。
同設備は再生可能エネルギーの利用拡大とCO2排出量削減を目的に導入されたもので、主要製造拠点の一つである群馬工場における環境負荷低減を図る取り組みとなる。
設備は工場棟屋根の一部約9,853平方メートルに設置され、オンサイトPPA方式による自家消費型の発電システムを採用した。年間想定発電量は約276万kWhで、このうち工場稼働日に発生する電力は年間約166万kWhを見込み、全量を自家消費する予定である。これは群馬工場の使用電力の約60.0％に相当し、電力コストの安定化にも寄与する見通しだ。
また、工場非稼働日に発生する余剰電力を含めた年間想定発電量約276万kWhにより、年間約1,148tのCO2排出量削減効果を見込む。中期経営計画では2030年度までに2018年度比で38.0％のCO2排出量削減を目標としており、今回の設備稼働はその達成に向けた重要な施策の一つとなる。
今後は群馬工場での運用成果を踏まえながら、他拠点への再生可能エネルギー導入についても検討を進め、事業活動全体におけるCO2排出量削減を推進していく考えだ。《KT》
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