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「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比240円高の67540円
*09:39JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比240円高の67540円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル159.95円換算）で、日立製作所＜6501＞、東京エレク＜8031＞、キヤノン＜7741＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比240円高の67540円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は228.91ドル高の51307.79ドル、ナスダックは7.09ポイント高の27093.90で取引を終了した。クリーブランド連銀のハマック総裁が高インフレによる利上げの必要性を指摘し警戒感から、寄り付き後、下落。その後、JOLT求人件数が予想を上回り労働市場の堅調さを証明したためダウは上昇に転じた。一方、原油高で金利先高観が重しとなりナスダックは軟調に推移したが、人工知能（AI）の強い需要期待に終盤にかけプラス圏を回復し、相場は連日で過去最高値を更新し、終了。
2日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円73銭から159円99銭まで上昇し、引けた。
米4月JOLT求人件数が2年ぶり高水準に達したほか、イスラエルとイスラム教シーア派組織ヒズボラとの停戦に懐疑的見方が広がり原油価格が上昇したためドル買いが優勢となった。その後、当局による円安是正介入を警戒し、伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1655ドルまで上昇後、1.1614ドルまで下落し、引けた。
NY原油先物7月限は続伸（NYMEX原油7月限終値：93.76 ↑1.60）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比＋1.60ドル（＋1.74％）の93.76ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは90.17－94.00ドル。ヒズボラがイスラエルとの部分的な停戦案を拒否したとの報道を受け、中東情勢の緊張再燃が意識されて買いが優勢となり、94.00ドルまで値上がりした。通常取引終了後の時間外取引では主に93.80ドルを挟んだ水準で推移。
「ADR上昇率上位5銘柄」（2日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 14.49 2318 244 1
1.76
5020 (JXHLY) ENEOS 17.74 1419 132.5 1
0.30
5802 (SMTOY) 住友電気工業 88.18 14104 1089
8.37
9433 (KDDIY) 関西電力 7.68 2457 146.5
6.34
「ADR下落率上位5銘柄」（2日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
2801 (KIKOY) キッコーマン 16.00 1280 -164.5 -1
1.39
7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 2175 -175 -
7.45
6098 (RCRUY) リクルートHD 13.00 10397 -448 -
4.13
6594 (NJDCY) 日本電産 4.25 2719 -96 -
3.41
■そのたADR（2日）
7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 0.00 2175 -17
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.07 0.16 5654 9
8
8035 (TOELY) 住友商事 43.02 -0.61 6881 6
1
6758 (SONY.N) TDK 24.37 -1.52 3898 4
9
9432 (NTTYY) KDDI 16.65 -0.19 2663 1.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.96 -0.02 947 16.
9
6501 (HTHIY) 日立製作所 32.29 0.14 5165 8
2
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 27.38 -1.30 8759 12
7
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -13.27 4930 22
5
4063 (SHECY) 信越化学工業 23.47 -1.09 7508 3
5
8001 (ITOCY) 丸紅 310.18 4.05 4961 5
1
8316 (SMFG.N) みずほFG 9.28 0.24 7422 7
6
8031 (MITSY) 東京エレク 172.26 2.20 55106 139
6
6098 (RCRUY) リクルートHD 13.00 -1.00 10397 -44
8
4568 (DSNKY) 第一三共 16.17 -0.19 2586 3.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.68 0.32 2457 146.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.68 0.01 934 -923.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 28.60 0.90 1525 14.
5
7267 (HMC.N) スズキ 48.39 -0.38 1935 16.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.19 0.26 6139
7
6902 (DNZOY) ファナック 24.14 -1.19 7722 12
9
4519 (CHGCY) 中外製薬 23.80 -0.15 7614 -
4
4661 (OLCLY) オリエンランド 13.70 -0.41 2191
2
8411 (MFG.N) オリックス 38.81 0.00 6208 -1
2
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.28 -0.13 22841 18
1
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.18 -0.01 4856
6
7741 (HOCPY) キヤノン 27.30 0.14 4367 4
5
6503 (MIELY) 三菱電機 76.43 -0.57 6112 11
1
6981 (MRAAY) 日東電工 19.26 0.11 3081 1
6
7751 (CAJPY) 任天堂 11.50 0.23 7358 -6
8
6273 (SMCAY) SMC 20.15 -0.71 64460 78
0
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.65 -0.06 372 6.
4
6146 (DSCSY) ディスコ 41.10 0.80 65739 153
9
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.65 0.23 1863 8.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 31.13 0.40 4979 5
5
6702 (FJTSY) 富士通 22.91 -0.31 3664 -3
7
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 122.25 10.65 19554 -126.
5
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.68 -0.03 3417 1
4
6178 (JPPHY) 日本郵政 14.49 1.83 2318 24
4
8002 (MARUY) 三井物産 639.95 9.84 5118 5
2
6723 (RNECY) ルネサス 14.39 0.58 4603 14
8
6954 (FANUY) 京セラ 23.15 0.15 3703 15
9
8725 (MSADY) 第一生命HD 20.46 0.06 1636 1
4
8801 (MTSFY) 三菱地所 24.96 0.47 3992 1
9
6301 (KMTUY) 小松製作所 41.17 1.10 6585 4
1
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.52 -0.01 3365 1
9
6594 (NJDCY) 日本電産 4.25 -0.55 2719 -9
6
6857 (ATEYY) シスメックス 8.98 -0.11 1436 -
5
4543 (TRUMY) テルモ 14.10 -0.53 2255 6.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.53 0.01 1524 2
5
（時価総額上位50位、1ドル159.95円換
算）《AN》
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