関連記事
個別銘柄戦略: 川田TECHやトレードワークスに注目
*09:06JST 個別銘柄戦略: 川田TECHやトレードワークスに注目
昨日2日の米株式市場でNYダウは228.91ドル高の51,307.79ドル、ナスダック総合指数は7.09pt高の27,093.90pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比790円高の67,540円。為替は1ドル＝159.80-90円。今日の東京市場では、発行済株式数の2.93％上限の自社株買いを発表した川田TECH＜3443＞、5月の既存店売上高が6.3％増と4月の3.0％増から伸び率が拡大し香港にセレクトショップ2店同時オープンしたと発表した東京ベース＜3415＞、5月の国内既存店売上高が6.1％増と4月の2.9％増から伸び率が拡大したABCマート＜2670＞、アダストリアの5月の既存店売上高が8.8％増と4月の5.3％増から伸び率が拡大したアンドST＜2685＞、システム開発を行うシステムクリエイトと資本業務提携すると発表したキューブシス＜2335＞、東証スタンダードでは、分散型データ基盤および「D-DMC」構想を推進するDiscoverFeedと新規事業で基本合意したと発表したトレードワークス＜3997＞、再生医療関連サービスブランド「ネオセラ」の提供を開始したと発表したADR120S＜3750＞、子会社が福井県公共施設マネジメント技術支援業務委託契約を締結したと発表したフィンテック＜8789＞などが物色されそうだ。一方、傘下のIHIエアロスペースがJAXAから5カ月間の競争参加資格停止処分を受けたと発表したIHI＜7013＞、東証スタンダードでは、26年4月期営業利益が27.5％減と従来予想の13.3％増を下回り減益となったダイサン＜4750＞、株主優待制度を廃止すると発表したテクノメディカ＜6678＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
スポンサードリンク