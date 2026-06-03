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前日に動いた銘柄 part2、太陽誘電、QDレーザ、山大など
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2、太陽誘電、QDレーザ、山大など
銘柄名<コード>2日終値⇒前日比
日東紡績＜3110＞ 21900 -2340
AI関連株には総じて利食い売り優勢。
三井金属＜5706＞ 49550 -4290
AI関連の一角として利食い売りの流れが波及。
浜松ホトニクス＜6965＞ 2732 -178
高値圏で利食い売りが優勢に。
太陽誘電＜6976＞ 16225 +165
MLCC関連にも利食い売りの動きが向かう。
ツガミ＜6101＞ 6560 -440
1日に大幅高した反動安。
日本トムソン＜6480＞ 2084 -147
上値の重さ意識で見切り売り優勢。
ハーモニック・ドライブ・システムズ＜6324＞ 7110 -670
直近で買い進まれてきた銘柄には全般利食い売り集まり。
マルマエ＜6264＞ 2097-140
2日は半導体関連も総じて軟調で。
安川電機＜6506＞ 6622 -518
中計説明会開催も出尽くし感に。
野村マイクロ・サイエンス＜6254＞ 4360 -255
AI・半導体関連株安で。
ソディック＜6143＞ 1884 -119
1日の高値更新で達成感も。
ニチコン＜6996＞ 3735 -235
コンデンサー関連物色で直近急騰も。
ラサ工業＜4022＞ 2153 +153
AI関連株安に押される。
古河電気工業＜5801＞ 50910 -1220
AI関連株利食い売りの流れに押される。
レゾナック＜4004＞ 17825 -605
半導体株軟調な流れに押される。
富士電機＜6504＞ 14695 -865
先週にかけての大幅高の反動強まる。
三井ハイテック＜6966＞ 877 -53
1000円台乗せ後は達成感優勢で。
山大＜7426＞ 600 +100
ナイスが完全子会社化目指してTOB。
日本パワーファスニング＜5950＞ 158 +9
材料なく仕掛け的な動き。
nms＜2162＞ 538 +67
ワールドHDのTOB実施を引き続き材料視。
太洋テクノ<6663> 347 -48
1日急伸の反動で短期資金の利食い優勢。
シリコンスタジオ<3907> 1164 -139
短期資金の手仕舞い売りが引き続き優勢。
ハートシード<219A> 1521 +116
他家iPS細胞由来心筋球の第1/2相治験解析結果を発表。
サイバーダイン<7779> 290 +20
米ベンチャーキャピタルと戦略的業務提携。
ジーニー<6562> 979 -44
26年3月期業績を訂正し下方修正。
プロジェクトホールディングス<9246> 1015 +1
AI/Data領域における専門性を有するベルコア・コンサルティングに
出資参画・資本業務提携。
クラダシ<5884> 569 -24
電力の小売供給を行う中京電力を子会社化すると発表し1日上伸。
2日は利益確定売り優勢。
エイチエムコム<265A> 750 +93
AI・ビッグデータサービス事業を行うMILIZE社と業務委託基本契約。
上値は限定的。
フルッタ<2586> 107 -14
1日大幅高の反動安。
アシロ<7378> 1450 0
イオン保険サービスと業務提携。上値は限定的。
グリーンエナ<1436> 1724 -156
系統用蓄電池システムの工事を受注したと発表し1日買われる。
2日は反動安。
QDレーザ<6613> 2740 +317
TDK<6762>と光学エンジンで事業協力。特別利益計上。《CS》
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