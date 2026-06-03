*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2、太陽誘電、QDレーザ、山大など

銘柄名<コード>2日終値⇒前日比

日東紡績＜3110＞ 21900 -2340

AI関連株には総じて利食い売り優勢。

三井金属＜5706＞ 49550 -4290

AI関連の一角として利食い売りの流れが波及。

浜松ホトニクス＜6965＞ 2732 -178

高値圏で利食い売りが優勢に。

太陽誘電＜6976＞ 16225 +165

MLCC関連にも利食い売りの動きが向かう。

ツガミ＜6101＞ 6560 -440

1日に大幅高した反動安。

日本トムソン＜6480＞ 2084 -147

上値の重さ意識で見切り売り優勢。

ハーモニック・ドライブ・システムズ＜6324＞ 7110 -670

直近で買い進まれてきた銘柄には全般利食い売り集まり。

マルマエ＜6264＞ 2097-140

2日は半導体関連も総じて軟調で。

安川電機＜6506＞ 6622 -518

中計説明会開催も出尽くし感に。

野村マイクロ・サイエンス＜6254＞ 4360 -255

AI・半導体関連株安で。

ソディック＜6143＞ 1884 -119

1日の高値更新で達成感も。

ニチコン＜6996＞ 3735 -235

コンデンサー関連物色で直近急騰も。

ラサ工業＜4022＞ 2153 +153

AI関連株安に押される。

古河電気工業＜5801＞ 50910 -1220

AI関連株利食い売りの流れに押される。

レゾナック＜4004＞ 17825 -605

半導体株軟調な流れに押される。

富士電機＜6504＞ 14695 -865

先週にかけての大幅高の反動強まる。

三井ハイテック＜6966＞ 877 -53

1000円台乗せ後は達成感優勢で。

山大＜7426＞ 600 +100

ナイスが完全子会社化目指してTOB。

日本パワーファスニング＜5950＞ 158 +9

材料なく仕掛け的な動き。

nms＜2162＞ 538 +67

ワールドHDのTOB実施を引き続き材料視。

太洋テクノ<6663> 347 -48

1日急伸の反動で短期資金の利食い優勢。

シリコンスタジオ<3907> 1164 -139

短期資金の手仕舞い売りが引き続き優勢。

ハートシード<219A> 1521 +116

他家iPS細胞由来心筋球の第1/2相治験解析結果を発表。

サイバーダイン<7779> 290 +20

米ベンチャーキャピタルと戦略的業務提携。

ジーニー<6562> 979 -44

26年3月期業績を訂正し下方修正。

プロジェクトホールディングス<9246> 1015 +1

AI/Data領域における専門性を有するベルコア・コンサルティングに

出資参画・資本業務提携。

クラダシ<5884> 569 -24

電力の小売供給を行う中京電力を子会社化すると発表し1日上伸。

2日は利益確定売り優勢。

エイチエムコム<265A> 750 +93

AI・ビッグデータサービス事業を行うMILIZE社と業務委託基本契約。

上値は限定的。

フルッタ<2586> 107 -14

1日大幅高の反動安。

アシロ<7378> 1450 0

イオン保険サービスと業務提携。上値は限定的。

グリーンエナ<1436> 1724 -156

系統用蓄電池システムの工事を受注したと発表し1日買われる。

2日は反動安。

QDレーザ<6613> 2740 +317

TDK<6762>と光学エンジンで事業協力。特別利益計上。《CS》