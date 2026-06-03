abc、クロフォード氏と合弁会社設立へ、Web3融合のライブIP事業を構築

■PPVモデルや米国型興行ノウハウを導入、2026年6月の最終契約締結へ協議

abc<8783>(東証スタンダード)は6月2日、ボクシングの元世界5階級制覇王者で、PFP1位として評価されたテレンス・クロフォード氏との共同出資による合弁会社「Crawford Production Japan(仮称)」設立に向け、5月14日に基本合意書(MOU)を締結したと発表した。

同プロジェクトは、同社のWeb3技術とファイナンスの知見を融合し、「ライフスタイルエンターテインメント産業」の創出を目指すもの。米国で巨大な興行ビジネスに成長したPPVモデルや格闘技興行のノウハウを日本に導入し、配信・興行をワンストップで提供する構想を掲げる。

合弁会社は、世界クラスの選手を日本へ、日本の才能を世界へつなぐグローバル・ハブ機能に加え、格闘技の枠を超えたエンターテインメントIPの創出を進める。クロフォード氏は同社株主としても参画する予定で、今後は2026年6月の最終契約締結に向け協議を進め、日本発のライブIPプロダクションとしてグローバル市場を視野に入れた事業展開を推進する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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