バーチャレクス・ホールディングス、伊藤ハム米久プラント柏工場に生産計画AIを提供

■「TENKEI for 生産計画」で柏工場の計画業務を高度化

バーチャレクス・ホールディングス<6193>(東証グロース)は6月2日、伊藤ハム米久プラントの基幹拠点である柏工場に、最適化AI搭載クラウド型生産スケジューラ「TENKEI for 生産計画」の提供を開始したと発表した。同工場の生産計画業務を高度化し、「食の安全」と「生産効率」の両立を支援する。

柏工場は、ハム・ソーセージ類をはじめとする幅広い商品群の安定供給を担う重要拠点。従来は熟練の計画立案者が、膨大な制約条件や相反するKPIを考慮しながら生産計画を策定していたが、属人化や技能承継、市場変化への柔軟な対応が課題となっていた。

同システムは、賞味期限を考慮した鮮度優先の在庫管理、同一規格商品の連続製造による稼働率最大化、中間品と完成品の一貫連動、需要変動に応じた製造タイミングやリソース配分の最適化を自動で支援する。バーチャレクスは今後、柏工場での運用定着を支え、データに基づく「スマート工場」の実現を後押しする。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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