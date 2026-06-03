*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1松屋、リッジアイ、フィックスターズなど

銘柄名<コード>2日終値⇒前日比

松屋＜8237＞ 1629 +224

5月の売上高18.2％増。4月の7.0％増から伸び率拡大。

日進工具＜6157＞ 872 +26

一部製品の価格改定を発表。

ワークマン＜7564＞ 8080 +100

5月の既存店売上高26.9％増。4月の26.4％増に続き高い伸び。

シーイーシー＜9692＞ 2090 +27

生体認証製品の販売とクラウド認証サービスを行う

ディー・ディー・エスを持分法適用関連会社化。上値は重い。

ステムセル研究所＜7096＞ 667 +20

シンガポールに「細胞処理センター・細胞保管センター」完成。

リッジアイ＜5572＞ 2951 +500

SBIグループとAnthropicによるAIトランスフォーメーションを推進。

堺化学工業＜4078＞ 6380 +740

1日ストップ高の流れを引き継ぐ。

AGC＜5201＞ 7643 +637

国内の建築用ガラス関連製品を価格改定。

ワイエイシイ＜6298＞ 1407 +182

一部のユーチューブで取り上げられる。

SHIFT＜3697＞ 791.3 +64.1

米セールスフォース大幅高などで買い安心感。

三越伊勢丹＜3099＞ 3583 +233

5月の月次売上好調を材料視。

リガク＜268A＞ 3240 +387

売出価格決定であく抜け感も。

大同特殊鋼＜5471＞ 2092.5 +63.5

特に材料見当たらないがレアアース関連として関心再燃か。

キッコーマン＜2801＞ 1444.5 +48.5

9月1日からの値上げ実施を発表。

フィックスターズ＜3687＞ 3000 +430

IBM大幅高で量子コンピュータ関連として。

GSユアサ＜6674＞ 6861 +452

政府の『蓄電池産業戦略』改定が材料視される。

竹内製作所＜6432＞ 6860 +210

米国の農機関税引き下げも思惑材料視か。

アインHD＜9627＞ 5627 +175

業績・配当予想を上方修正。

クオンツ総研ホールディングス＜9552＞ 1046 +87

自社株買いによる需給妙味が強く。

カナモト＜9678＞ 5140 +210

上半期・通期業績予想を上方修正。

エムスリー<2413> 1553 +78.5

SMBC日興証券では投資判断を格上げ。

INPEX<1605> 3567 +151

NY原油相場の上昇で。

ワコム<6727> 913 +42

2月高値更新で上値妙味も。

共立メンテナンス<9616> 2483 +93.5

SBI証券では買い推奨を継続。

武蔵精密工業<7220> 8240 -1070

さすがに過熱感。

日本ケミコン<6997> 4785 -835

直近急伸のAI関連には利食い売り優勢。

FIG<4392> 1705 -310

1日急反発も戻り売り。

大真空<6962> 896 -111

水晶関連にも利食い売りの動きが向かう。

日本電気硝子<5214> 6201 -687

ヨコオとの戦略的資本業務提携を発表だが。

日本電波工業<6779> 3485 -330

直近で急騰した水晶関連として利食い売り。

伊藤園<2593> 2679.5 -330.5

今期の減益ガイダンスをネガティブ視。

ツバキ・ナカシマ<6464> 392 -41

一部のX投稿きっかけに急騰してきた反動。《CS》