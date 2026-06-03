SHIFT、AIで保守運用を自動化、仕様ドキュメントを継続更新

■「SHIFT DQS for メンテナンスサポート」を提供、46種類のドキュメントを自動生成

SHIFT<3697>(東証プライム)は6月2日、運用中システムのソースコードをAIで解析し、仕様ドキュメントを継続的に更新する新ソリューション「SHIFT DQS for メンテナンスサポート」の提供開始を発表した。AIOpsによる保守運用の自動化・標準化を通じ、既存システムのブラックボックス化や属人化の解消を支援する。

国内では2030年に最大約79万人のIT人材不足が予測され、2025年から2030年にかけて保守・運用を支えてきたベテラン世代の退職がピークを迎える見通しだ。設計書などの関連ドキュメントが十分に更新・管理されないまま、特定個人の知見に依存する運用体制は、企業の事業継続上の課題となっている。

同ソリューションは、ソースコードから内部仕様・外部仕様を網羅した46種類のドキュメントを自動生成し、デプロイのたびにAIが解析・可視化する「継続的可視化サイクル」を構築する。STEP0の可視化無料トライアルから、システム全体の可視化、保守運用の標準化・自動化、次世代SRE運用まで段階的に提供し、“守りのITコスト”を“攻めのIT投資”へ転換することを目指す。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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