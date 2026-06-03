インフロニアHD、三井住友建設による三井住建道路の完全子会社化を完了

■公開買付けと株式売渡請求を経て6月2日に手続き完了、グループの企業価値向上へ

インフロニア・ホールディングス<5076>(東証プライム)は6月2日、子会社の三井住友建設が三井住建道路の完全子会社化を完了したと発表した。三井住友建設は三井住建道路の普通株式に対する公開買付けと、完全子会社化に向けた一連の手続きを進めていた。

三井住友建設は2026年3月10日から公開買付けを実施し、決済開始日の4月28日時点で三井住建道路株式8,848,998株を所有した。議決権所有割合は95.38%となり、会社法第179条第1項に定める特別支配株主となった。

その後、同社は5月8日に三井住建道路の株主全員に対して株式売渡請求を行うことを決定し、6月2日に売渡株式の全部を取得した。今後は両社の一体化をさらに促進し、シナジーの最大化、グループベースでの資源配分・投資の最適化を通じ、インフロニア・ホールディングスグループの企業価値向上を図る。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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