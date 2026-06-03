キューブシステム、システムクリエイトと資本業務提携、九州で開発基盤強化

■第三者割当の自己株式処分で44株取得、持株数は60株に拡大

キューブシステム<2335>(東証プライム)は6月2日、福岡市中央区のシステムクリエイトとの資本業務提携を発表した。取締役会で、同社株式の一部を追加取得する形で資本業務提携を行うことを決議した。長年の協業関係と実績を踏まえ、両社の事業基盤の連携をさらに強化し、中長期的な企業価値向上を図る。

両社は業務受委託関係のもと、システム開発・運用領域で連携してきた。提携では、東京エリアでのシステム開発・運用案件の共同推進、九州エリアでの案件対応や人材確保の連携深化、品質基準・開発標準の共有、共同研究開発、事業開発、ビジネスモデルの協創、人材育成・交流を進める。

資本面では、キューブシステムがシステムクリエイトの第三者割当による自己株式処分を引き受け、普通株式44株を新たに取得する。払込期日は2026年6月30日で、引受後の持株数は普通株式60株、議決権比率は21.1%となる。同契約による同社グループ業績への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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