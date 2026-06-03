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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏サービス業PMI確報値、米ISM非製造業景況指数、米耐久財受注など

2026年6月3日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏サービス業PMI確報値、米ISM非製造業景況指数、米耐久財受注など
＜国内＞
09:30　サービス業PMI(5月)　　50.0
09:30　総合PMI(5月)　　51.1
14:00　経団連定時総会
17:30　植田日本銀行総裁が共同通信社きさらぎ会で講演


＜海外＞
10:30　豪・GDP(1-3月)　2.6％　2.6％
10:45　中・RatingDogサービス業PMI(5月)　52.0　52.6
10:45　中・RatingDog総合PMI(5月)　　53.1
14:00　印・サービス業PMI確定値(5月)　　58.9
14:00　印・総合PMI確定値(5月)　　58.1
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI確報値(5月)　　46.4
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI確報値(5月)　　47.5
18:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(4月)　　2.1％
21:00　ブ・鉱工業生産(4月)　　0.1％
21:15　米・ADP全米雇用報告(5月)　12.0万人　10.9万人
22:00　ブ・サービス業PMI(5月)　　52.3
22:00　ブ・総合PMI(5月)　　52.4
22:45　米・サービス業PMI確報値(5月)　　50.9
22:45　米・総合PMI確報値(5月)　　51.7
23:00　米・ISM非製造業景況指数(5月)　53.6　53.6
23:00　米・製造業受注(4月)　4.3％　1.5％
23:00　米・耐久財受注(4月)　　7.9％
27:00　ブ・貿易収支(5月)　　105.37億ドル


米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表

第29回サンクトペテルブルク国際経済フォーラム(6日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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