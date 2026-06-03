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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏サービス業PMI確報値、米ISM非製造業景況指数、米耐久財受注など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏サービス業PMI確報値、米ISM非製造業景況指数、米耐久財受注など
＜国内＞
09:30 サービス業PMI(5月) 50.0
09:30 総合PMI(5月) 51.1
14:00 経団連定時総会
17:30 植田日本銀行総裁が共同通信社きさらぎ会で講演
＜海外＞
10:30 豪・GDP(1-3月) 2.6％ 2.6％
10:45 中・RatingDogサービス業PMI(5月) 52.0 52.6
10:45 中・RatingDog総合PMI(5月) 53.1
14:00 印・サービス業PMI確定値(5月) 58.9
14:00 印・総合PMI確定値(5月) 58.1
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI確報値(5月) 46.4
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI確報値(5月) 47.5
18:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(4月) 2.1％
21:00 ブ・鉱工業生産(4月) 0.1％
21:15 米・ADP全米雇用報告(5月) 12.0万人 10.9万人
22:00 ブ・サービス業PMI(5月) 52.3
22:00 ブ・総合PMI(5月) 52.4
22:45 米・サービス業PMI確報値(5月) 50.9
22:45 米・総合PMI確報値(5月) 51.7
23:00 米・ISM非製造業景況指数(5月) 53.6 53.6
23:00 米・製造業受注(4月) 4.3％ 1.5％
23:00 米・耐久財受注(4月) 7.9％
27:00 ブ・貿易収支(5月) 105.37億ドル
米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表
第29回サンクトペテルブルク国際経済フォーラム(6日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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