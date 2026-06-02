*17:45JST メキシコペソ円今週の予想（6月1日） サンワード証券の陳氏

皆さん、こんにちは。今回は、メキシコペソ円についてのレポートを紹介します。

陳さんはまず、メキシコペソ円について、『円安基調とメキシコ中銀の利下げ打ち止め示唆から堅調に推移しそうだ』と述べています。

続けて、『メキシコ中央銀行は5月21日、5月7日の前回理事会の議事要旨を公表し、政策金利を25ベーシスポイント（bp）引き下げて6.50％にすることを決める上で、米国とイスラエルのイラン攻撃が引き起こした中東紛争による影響の不確実性と、経済の低迷が大きな重荷になったことを明らかにした。併せて2024年初期に始まった金融緩和サイクルの終了も発表した』と伝えています。

次に、『米国とメキシコは28日、自由貿易協定「米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）」の見直しに向けた正式な2国間交渉を開始した。米政府は、メキシコで生産される乗用車やトラックに対し、北米全体ではなく米国製の部品使用の最低基準設定といったより厳格な域内原産地規則を要求している』と伝えています。

また、『メキシコ、米国、カナダとの共催で6月から開催されるサッカーワールドカップ（W杯）北中米大会では、経済成長を押し上げると期待されている』と述べています。

メキシコペソ円の今週のレンジについては、『9.05円～9.35円』と予想しています。



参考にしてみてくださいね。

上記の詳細コメントは、ブログ「テクニカルマイスター」の6月1日付「メキシコペソ円今週の予想（6月1日）」にまとめられていますので、ご興味があればご覧ください。《CS》