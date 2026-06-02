*16:35JST 日経VI：大幅に上昇、高値波乱を警戒

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は2日、前日比＋5.14（上昇率18.01％）の33.68と大幅に上昇した。なお、高値は34.30、安値は21.29。昨日の米株式市場は主要指数が上昇したが、今日の日経225先物は売り優勢の展開となった。米国とイランの停戦協議の先行き不透明感から原油価格が底堅く推移し、警戒された。こうした中、今日は日経225先物が取引開始後に下げ幅を拡大したことから高値波乱が意識され、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが強まり、日経VIは昨日の水準を上回って推移した。

【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。《SK》