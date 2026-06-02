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出来高変化率ランキング（14時台）～ハートシード、ソフトテックスなどがランクイン

2026年6月2日 15:23

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記事提供元：フィスコ

*15:23JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ハートシード、ソフトテックスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月2日　14:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜443A＞ iFJリート2　　 15277 　7968.392　 350.61% -0.0081%
＜550A＞ ソフトテックス　　　133100 　28885.38　 257.01% 0.2012%
＜1488＞ iFJリート　　　　412841 　100860.431　 237.73% -0.0086%
＜2247＞ iF500H無　　　38340 　78959.643　 237.12% -0.0021%
＜6298＞ ワイエイシイHD　　1497600 　275810.94　 219.71% 0.1412%
＜1457＞ iFTPXベア　　　64144 　15979.061　 219.62% 0.0086%
＜3915＞ テラスカイ　　　　　2005600 　646004.86　 211.59% -0.0635%
＜219A＞ ハートシード　　　　1963800 　512678.04　 200.58% 0.0469%
＜1473＞ Oneトピクス　　　144780 　87032.756　 200.26% -0.0091%
＜6336＞ 石井表記　　　　　　403500 　88620.54　 195.59% 0.0222%
＜2525＞ NZAM225　　　4256 　41149.644　 191.89% -0.0076%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　13241 　36164.822　 182.3% -0.0024%
＜4078＞ 堺化学　　　　　　　2322000 　2946314.9　 176.17% 0.1152%
＜2634＞ NFSP500ヘ　　102167 　58308.824　 166.68% -0.0044%
＜7414＞ 小野建　　　　　　　284400 　80482.88　 161.12% -0.0106%
＜2556＞ OneJリート　　　81610 　34387.218　 160.02% -0.0127%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　547190 　31490.684　 154.38% -0.0082%
＜8291＞ 日産東HD　　　　　269800 　33863.78　 150.88% 0.0145%
＜4427＞ EduLab　　　　526100 　25012.88　 149.91% 0.1194%
＜268A＞ リガク　　　　　　　9843500 　7608804.56　 141.19% 0.1163%
<4168> ヤプリ　　　　　　　365000 　63955.96　 139.1% 0.0203%
<6390> 加藤製　　　　　　　221900 　71703.66　 134.46% -0.0116%
<6656> インスペック　　　　1068000 　261674.16　 133.27% 0.0201%
<2563> iS500米H　　　4067100 　396081.856　 133.22% -0.0063%
<2540> 養命酒　　　　　　　64000 　65193.5　 132.54% 0%
<438A> インフキュリオン　　409900 　94997.2　 131.66% -0.055%
<2251> JGBダブル　　　　306140 　64308.474　 131.11% -0.0096%
<7779> サイバダイン　　　　3949300 　338202.28　 130.62% 0.0814%
<4092> 日本化　　　　　　　2100700 　4383443.2　 122.23% -0.0197%
<1626> NF情通他　　　　　2832 　39208.004　 113.94% -0.0008%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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