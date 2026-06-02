*15:23JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ハートシード、ソフトテックスなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [6月2日 14:15 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜443A＞ iFJリート2 15277 7968.392 350.61% -0.0081%

＜550A＞ ソフトテックス 133100 28885.38 257.01% 0.2012%

＜1488＞ iFJリート 412841 100860.431 237.73% -0.0086%

＜2247＞ iF500H無 38340 78959.643 237.12% -0.0021%

＜6298＞ ワイエイシイHD 1497600 275810.94 219.71% 0.1412%

＜1457＞ iFTPXベア 64144 15979.061 219.62% 0.0086%

＜3915＞ テラスカイ 2005600 646004.86 211.59% -0.0635%

＜219A＞ ハートシード 1963800 512678.04 200.58% 0.0469%

＜1473＞ Oneトピクス 144780 87032.756 200.26% -0.0091%

＜6336＞ 石井表記 403500 88620.54 195.59% 0.0222%

＜2525＞ NZAM225 4256 41149.644 191.89% -0.0076%

＜2630＞ MXS米株ヘ 13241 36164.822 182.3% -0.0024%

＜4078＞ 堺化学 2322000 2946314.9 176.17% 0.1152%

＜2634＞ NFSP500ヘ 102167 58308.824 166.68% -0.0044%

＜7414＞ 小野建 284400 80482.88 161.12% -0.0106%

＜2556＞ OneJリート 81610 34387.218 160.02% -0.0127%

＜2013＞ 米高配当 547190 31490.684 154.38% -0.0082%

＜8291＞ 日産東HD 269800 33863.78 150.88% 0.0145%

＜4427＞ EduLab 526100 25012.88 149.91% 0.1194%

＜268A＞ リガク 9843500 7608804.56 141.19% 0.1163%

<4168> ヤプリ 365000 63955.96 139.1% 0.0203%

<6390> 加藤製 221900 71703.66 134.46% -0.0116%

<6656> インスペック 1068000 261674.16 133.27% 0.0201%

<2563> iS500米H 4067100 396081.856 133.22% -0.0063%

<2540> 養命酒 64000 65193.5 132.54% 0%

<438A> インフキュリオン 409900 94997.2 131.66% -0.055%

<2251> JGBダブル 306140 64308.474 131.11% -0.0096%

<7779> サイバダイン 3949300 338202.28 130.62% 0.0814%

<4092> 日本化 2100700 4383443.2 122.23% -0.0197%

<1626> NF情通他 2832 39208.004 113.94% -0.0008%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》