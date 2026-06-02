*13:38JST クリーク・アンド・リバー社---クラウドパートナーズとの業務提携

クリーク・アンド・リバー社＜4763＞は1日、会計分野の子会社であるジャスネットコミュニケーションズ(JC)がクラウドパートナーズ(CP)との間で業務提携し、共同エージェント事業を開始したと発表した。

今回の提携により、JCの持つ会計、税務、経理・財務分野に特化したエージェント事業や会計士・税理士事務所向けのイベント・教育情報サービスと、CPの持つ会計事務所に特化した転職プラットフォームや会計事務所向けの経営管理ツールを掛け合わせ、両社のシナジーをはかっていくとともに、より質の高いサービスを顧客に提供し、会計、税務、経理・財務分野で働く方々の生涯価値向上を目指していく。

JCは、「会計プロフェッションの生涯価値向上」を理念として掲げ、これまで首都圏および関西圏の監査法人や税理士法人、事業会社など約8,800社に対し、公認会計士や経理職を中心とする人材紹介サービス「ジャスネットキャリア」や、経理業界に特化した人材派遣・アウトソーシングサービス、イベント・教育情報サービスに強みを持ち、事業を展開してきた。CPが運営している「ユアキャリア」は、「自分らしい働き方で、自分らしいキャリア」をテーマとして掲げ、求職者の方の価値観を重視し、理想のキャリア形成をサポートする会計事務所特化型の転職プラットフォーム。

具体的な取り組みとして、「ユアキャリア」に登録しエージェントサービスを希望する求職者が、「ユアキャリア」のサービスに加え、「ジャスネットキャリア」のサービスも利用できるようシステム連携することで、求職者が「より多くの良質な選択肢」の中から最適なキャリアを選択できる環境を構築する。《KT》