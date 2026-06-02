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ドリーム・アーツ 経団連に加入、大企業DXの知見活用で競争力強化に貢献
記事提供元：フィスコ
*13:06JST ドリーム・アーツ---経団連に加入、大企業DXの知見活用で競争力強化に貢献
ドリーム・アーツ＜4811＞は1日、一般社団法人日本経済団体連合会(経団連)へ加入したと発表した。
日本企業では労働人口の減少や働き方の多様化、グローバル競争環境の変化を背景に、業務変革や生産性向上への取り組みが加速しており、大企業にはデジタル活用による持続的な競争力強化が求められているという。
同社はこれまで、大企業向け業務デジタル化クラウド「SmartDB(R)（スマートデービー）」、多店舗オペレーション改革支援サービス「Shopらん(R)（ショップラン）」、大企業向けビジネスコックピット「InsuiteX(R)（インスイートエックス）」を展開し、複雑化する業務や組織横断的な課題の解決を支援してきた。これらのサービス提供を通じて蓄積した知見を、より広く産業界へ還元し、企業間連携や社会課題の解決につなげる重要性が高まっているとしている。
経団連は企業と社会の持続的な発展に向けて政策提言や産業横断での連携を推進する総合経済団体で、日本を代表する企業1,574社、業種別全国団体106団体、地方別経済団体47団体で構成される。
同社は同団体の活動に共感し加入を決定した。今後は会員企業との対話や連携を通じて、日本企業の競争力強化と持続可能な社会の実現への貢献を目指すとしている。《KT》
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