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オートサーバー 2026年12月期5月度ASNET取引台数実績(速報値)
記事提供元：フィスコ
*13:02JST オートサーバー---2026年12月期5月度ASNET取引台数実績(速報値)
オートサーバー＜5589＞は1日、会員制中古車流通サービスプラットフォーム「ASNET」における2026年12月期5月度の取引台数実績(速報値)を発表した。
2026年5月度のASNET全体の取引台数は20,085台となり、前年同月比97.7％、台数ベースでは482台減となった。前年同月実績を下回るのは6カ月ぶりとなる。
一方で、取引台数20,085台は過去10年間で2番目に多い水準となった。また、2018年から2024年までの平年平均取引台数18,040台に対しては111.3％の水準となり、引き続き高い取引実績を維持している。
同社によると、ASワンプラサービスは好調に推移しており、ASNET全体としては着実な成長が続いているものの、5月上旬の連休に伴いオークション取引が休催となった影響で、オークション代行サービスの取引実績が伸び悩み、全体の取引台数を押し下げたとしている。
なおASNETのサービス別(オークション代行サービス及びASワンプラサービス)の取引
台数内訳は四半期毎の決算短信にて開示される。《KT》
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