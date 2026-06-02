*12:13JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、為替介入に警戒

2日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み、159円61銭から159円72銭まで上昇後は上値が重い。米国とイランの停戦協議の不透明感で、ややドル買いに振れやすい。ただ、日本の為替介入への警戒感が強まっているほか、日経平均株価の急反落を受け円売りを弱めた。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は159円61銭から159円72銭、ユ-ロ・円は185円70銭から185円78銭、ユ-ロ・ドルは1.1629ドルから1.1636ドル。

【要人発言】

・米ホワイトハウス

「農業用機器の関税を25％から15％に引き下げ、27年12月までの一時的措置」

「アルミ・鉄鋼・銅の関税制度を調整中」

「外国企業が米国製鋼材を85％使用した場合、10％の関税率を適用」

・ハーパー豪準備銀行(RBA)委員

「インフレの持続は深刻な問題」

【経済指標】

・日・マネタリーベース(5月)：-12.2％（前回-11.3％）

・豪・経常収支(1-3月)：-271億豪ドル（前回-211億豪ドル→-230億豪ドル）《TY》