*11:22JST イチネンホールディングス---三菱商事アグリサービス及びエムシー・ファーティコム子会社化完了並びに商号変更等

イチネンホールディングス＜9619＞は１日、三菱商事アグリサービス及びエムシー・ファーティコムの株式取得による子会社化手続きが完了したと発表した。あわせて、商号変更並びに役員の異動等を行った。

本件は、既に公表していた三菱商事グループの農業関連事業会社2社の株式取得に関する一連の手続きが完了したものであり、これにより両社はイチネングループの連結子会社として正式にグループに加わった。三菱商事アグリサービスは農業資材・肥料関連の流通およびサービス事業を展開しており、エムシー・ファーティコムは肥料の製造・販売を中心とした事業を手掛けている。

本件の株式取得に伴い、三菱商事アグリサービスが持つ多様な原料調達ルート及び海外を含む幅広い販売ネットワークが活用可能となり、同社グループの農業関連事業において、飛躍的な調達・購買力の向上と販売力の強化に繋がる。さらに、エムシー・ファーティコムが持つ多様な製品ラインナップ及び機能性肥料を中心とした高い製品開発力と、同社グループの日東エフシーグループが持つ製品開発力を融合することで、これまで以上に顧客の幅広いニーズに応えられる製品提案力を実現し、業界における競争力の向上とシェアの拡大に繋げていくとしている。

さらに、2026年6月1日をもって、三菱商事アグリサービスは「イチネンMAC」に商号変更した。また、2027年6月1日をもって、エムシー・ファーティコムは「イチネンファーティコム」に商号変更する予定である。《KT》