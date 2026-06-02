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ZETA コープ東北が「ZETA SEARCH」を導入
記事提供元：フィスコ
*11:06JST ZETA---コープ東北が「ZETA SEARCH」を導入
ZETA＜6031＞は2日、コープ東北が運営する生協宅配のインターネット注文システム「コープの宅配」に、EC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」が導入されたと発表した。
「コープの宅配」は190万人が利用するサービスで、生鮮食品や日用品、WEB限定企画商品など幅広い商品を取り扱っている。
導入では、膨大な商品ラインナップに対し細かなチューニングを施し、利用者の検索意図に合致した商品表示を実現した。例えば「米」と検索した際、米粉や洗米用品ではなく精米商品を上位表示することで検索ミスマッチを解消し、目的商品へ迅速に到達できる環境を整備した。これにより、商品が見つからないことによるサイト離脱防止や利便性向上につなげる。
また、「スクロールファッション」や「くらしと生協」など外部サイトの商品についても、検索キーワードに応じて誘導バナーを表示し、外部サイトで扱う商品のスムースな購入を支援する。
サイト間で横断的な購買動線を構築することで、グループ内サービスの相互利用活性化やエンゲージメント強化、長期的な関係構築を推進するとしている。《KT》
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