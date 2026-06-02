*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ソフトテックス、ハートシードなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [6月2日 10:18 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜443A＞ iFJリート2 14969 7968.392 349.7% -0.0125%

＜2247＞ iF500H無 31419 78959.643 214.59% -0.0035%

＜550A＞ ソフトテックス 84000 28885.38 203.48% 0.0926%

＜1473＞ Oneトピクス 144400 87032.756 199.95% -0.0113%

＜2634＞ NFSP500ヘ 100773 58308.824 164.97% -0.0041%

＜219A＞ ハートシード 1394400 512678.04 160.43% 0.1039%

＜2013＞ 米高配当 513760 31490.684 146.5% -0.0096%

＜7414＞ 小野建 241800 80482.88 141.08% -0.0174%

＜6336＞ 石井表記 244000 88620.54 136.4% 0.0222%

＜6298＞ ワイエイシイHD 759500 275810.94 136.27% 0.0987%

＜8291＞ 日産東HD 206900 33863.78 118.18% 0.0218%

＜6390＞ 加藤製 180300 71703.66 109.06% -0.019%

＜2525＞ NZAM225 2168 41149.644 108.75% -0.0097%

＜4078＞ 堺化学 1273700 2946314.9 102.16% 0.0992%

＜235A＞ GX高配30 70742 35572.487 99.73% -0.0121%

＜2556＞ OneJリート 48900 34387.218 96.72% -0.0152%

＜1546＞ NFダウヘ無 2112 60006.39 96.22% -0.003%

＜381A＞ iF米債35 153061 127831.181 91.98% 0.0018%

＜3915＞ テラスカイ 690100 646004.86 79.01% -0.0909%

＜2524＞ NZAMTPX 22102 34724.518 78.18% -0.0071%

<1488> iFJリート 104591 100860.431 72.54% -0.0108%

<2563> iS500米H 2322530 396081.856 66.51% -0.0073%

<2134> キタハマキャピ 3123200 56668.34 66.49% 0%

<268A> リガク 5129700 7608804.56 63.01% 0.0424%

<1626> NF情通他 1806 39208.004 61.98% -0.0017%

<4092> 日本化 1198400 4383443.2 60.3% -0.0197%

<438A> インフキュリオン 220100 94997.2 59.2% -0.0849%

<6245> ヒラノテク 612400 693158.46 54.03% 0.0375%

<2540> 養命酒 32300 65193.5 52.55% 0%

<7779> サイバダイン 1965400 338202.28 48.65% 0.0592%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》