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出来高変化率ランキング（10時台）～ソフトテックス、ハートシードなどがランクイン

2026年6月2日 10:37

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記事提供元：フィスコ

*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ソフトテックス、ハートシードなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月2日　10:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜443A＞ iFJリート2　　 14969 　7968.392　 349.7% -0.0125%
＜2247＞ iF500H無　　　31419 　78959.643　 214.59% -0.0035%
＜550A＞ ソフトテックス　　　84000 　28885.38　 203.48% 0.0926%
＜1473＞ Oneトピクス　　　144400 　87032.756　 199.95% -0.0113%
＜2634＞ NFSP500ヘ　　100773 　58308.824　 164.97% -0.0041%
＜219A＞ ハートシード　　　　1394400 　512678.04　 160.43% 0.1039%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　513760 　31490.684　 146.5% -0.0096%
＜7414＞ 小野建　　　　　　　241800 　80482.88　 141.08% -0.0174%
＜6336＞ 石井表記　　　　　　244000 　88620.54　 136.4% 0.0222%
＜6298＞ ワイエイシイHD　　759500 　275810.94　 136.27% 0.0987%
＜8291＞ 日産東HD　　　　　206900 　33863.78　 118.18% 0.0218%
＜6390＞ 加藤製　　　　　　　180300 　71703.66　 109.06% -0.019%
＜2525＞ NZAM225　　　2168 　41149.644　 108.75% -0.0097%
＜4078＞ 堺化学　　　　　　　1273700 　2946314.9　 102.16% 0.0992%
＜235A＞ GX高配30　　　　70742 　35572.487　 99.73% -0.0121%
＜2556＞ OneJリート　　　48900 　34387.218　 96.72% -0.0152%
＜1546＞ NFダウヘ無　　　　2112 　60006.39　 96.22% -0.003%
＜381A＞ iF米債35　　　　153061 　127831.181　 91.98% 0.0018%
＜3915＞ テラスカイ　　　　　690100 　646004.86　 79.01% -0.0909%
＜2524＞ NZAMTPX　　　22102 　34724.518　 78.18% -0.0071%
<1488> iFJリート　　　　104591 　100860.431　 72.54% -0.0108%
<2563> iS500米H　　　2322530 　396081.856　 66.51% -0.0073%
<2134> キタハマキャピ　　　3123200 　56668.34　 66.49% 0%
<268A> リガク　　　　　　　5129700 　7608804.56　 63.01% 0.0424%
<1626> NF情通他　　　　　1806 　39208.004　 61.98% -0.0017%
<4092> 日本化　　　　　　　1198400 　4383443.2　 60.3% -0.0197%
<438A> インフキュリオン　　220100 　94997.2　 59.2% -0.0849%
<6245> ヒラノテク　　　　　612400 　693158.46　 54.03% 0.0375%
<2540> 養命酒　　　　　　　32300 　65193.5　 52.55% 0%
<7779> サイバダイン　　　　1965400 　338202.28　 48.65% 0.0592%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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