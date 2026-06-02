*10:35JST Orchestra Holdings---SALTOの株式取得（連結子会社化）

Orchestra Holdings＜6533＞は5月27日開催の取締役会で、SALTO（本社：東京都新宿区）の株式を取得し、子会社化することを決議した。

SALTOは、東京・大阪およびベトナム（ホーチミン・ダナン）に拠点を構え、約230名規模の体制を有し、請負開発・ラボ型開発・オフショア開発を中心としたシステム開発事業を展開している。Java、PHP、Python等を活用したWebシステム開発に加え、AWS・Azure・GCP等のクラウド領域、インフラ構築・運用まで幅広い技術領域に対応可能な高い技術力を有している。また、防衛、AI、社会インフラなど、高い信頼性・安全性が求められる成長領域において強固な顧客基盤を保有している。

同社グループのDX事業においては、ソフトウェア品質向上支援やシステム開発支援を中心に事業拡大を推進しているが、SALTOの参画により、請負・ラボ型を活用した柔軟な開発体制や、日本・ベトナムを活用したハイブリッドなリソース供給体制を取り込むことで、顧客ニーズへの対応力をさらに強化できるものと考えている。

今回のM＆Aは、更なる成長戦略の一環として実施するものであり、今後も各事業との連携強化や多様な施策を通じて、企業価値の向上を目指す。

株式取得の相手先は個人株主2名。取得株式数は114株。この数は議決権所有割合の100％に相当する。取得価額はSALTOの普通株式17.21億円とデューデリジェンス諸費用等（概算額）0.03億円の合計17.24億円。取締役会決議日および契約締結日は2026年5月27日、株式譲渡実行予定日は2026年5月29日。《KT》