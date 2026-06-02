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リアルゲイト ヒューリック向け第三者割当増資の払込完了
記事提供元：フィスコ
*10:33JST リアルゲイト---ヒューリック向け第三者割当増資の払込完了
リアルゲイト＜5532＞は1日、2026年5月15日の取締役会で決議したヒューリック＜3003＞を割当先とする第三者割当による新株式発行(平行第三者割当増資)について、払込手続きが完了したと発表した。
今回の並行第三者割当増資では、ヒューリックに対して327,800株を割り当て、発行価額は1株当たり3,619円、払込総額は11.86億円となった。また、資本金および資本準備金はそれぞれ5.93億円増加した。
同社は今回の第三者割当増資と同日に、公募による新株式発行も実施している。発行済株式総数は2026年3月31日時点の5,789,150株から、公募増資による370,700株の発行後に6,159,850株となり、さらに第三者割当増資による327,800株の発行を経て6,487,650株となった。
資本金は2026年3月31日時点の7.46億円から、公募増資に伴う6.27億円の増加により13.74億円となり、その後、第三者割当増資による5.93億円の増加を経て19.67億円となった。《KT》
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