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出来高変化率ランキング（9時台）～アインHD、ワイエイシイHDなどがランクイン
*10:02JST 出来高変化率ランキング（9時台）～アインHD、ワイエイシイHDなどがランクイン
アインHD＜9627＞がランクイン（9時40分時点）。一時大幅高。前日取引終了後に、26
年4月期業績見込みを上方修正している。営業利益は295億円（前期比74.8％増）の
見込み。前回予想から4％ほど引き上げた。高額医薬品の処方により処方箋単価が上
昇し、処方箋枚数も堅調に推移している。期末配当（＝年間配当）は100円とした。
前回予想は80円、前期は80円だった。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月2日 9:40 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜443A＞ iFJリート2 14704 7968.392 348.88% -0.0152%
＜2247＞ iF500H無 31416 78959.643 214.58% -0.003%
＜1473＞ Oneトピクス 144390 87032.756 199.94% -0.0088%
＜550A＞ ソフトテックス 72200 28885.38 184.68% 0.121%
＜2634＞ NFSP500ヘ 100773 58308.824 164.97% -0.0041%
＜7414＞ 小野建 237100 80482.88 138.66% -0.0159%
＜219A＞ ハートシード 1105700 512678.04 131.98% 0.1081%
＜6336＞ 石井表記 212800 88620.54 120.31% 0.046%
＜8291＞ 日産東HD 199500 33863.78 113.74% 0.0237%
＜2013＞ 米高配当 376250 31490.684 108.01% -0.0096%
＜2525＞ NZAM225 2070 41149.644 103.19% -0.0042%
＜6390＞ 加藤製 169500 71703.66 101.67% -0.0174%
＜6298＞ ワイエイシイHD 550600 275810.94 96.16% 0.1371%
＜235A＞ GX高配30 68074 35572.487 95.12% -0.0121%
＜2524＞ NZAM TPX 22102 34724.518 78.18% -0.0071%
＜2134＞ キタハマキャピ 3122700 56668.34 66.47% 0%
＜2563＞ iS500米H 2320270 396081.856 66.4% -0.0068%
＜2556＞ OneJリート 33470 34387.218 53.77% -0.0179%
＜1488＞ iFJリート 86249 100860.431 51.52% -0.0135%
<3915> テラスカイ 521400 646004.86 48.18% -0.071%
<4092> 日本化 1013200 4383443.2 43.81% -0.0179%
<2540> 養命酒 29200 65193.5 42.08% 0%
<268A> リガク 4000900 7608804.56 36.67% 0.1041%
<6092> エンバイオHD 74200 47315.16 34.93% -0.0511%
<7610> テイツー 598800 53704.42 32.98% -0.0152%
<7779> サイバダイン 1628600 338202.28 29.84% 0.0333%
<7859> アルメディオ 559100 143292.7 25.48% 0.0169%
<9252> ラストワンマイル 18800 45447.9 23.1% 0.0014%
<8966> 平和RE 20647 1952718.02 16.61% -0.0082%
＜9627＞ アインHD 104100 505606.74 11.09% 0.026%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
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