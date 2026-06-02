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出来高変化率ランキング（9時台）～アインHD、ワイエイシイHDなどがランクイン

2026年6月2日 10:02

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記事提供元：フィスコ

*10:02JST 出来高変化率ランキング（9時台）～アインHD、ワイエイシイHDなどがランクイン
アインHD＜9627＞がランクイン（9時40分時点）。一時大幅高。前日取引終了後に、26
年4月期業績見込みを上方修正している。営業利益は295億円（前期比74.8％増）の
見込み。前回予想から4％ほど引き上げた。高額医薬品の処方により処方箋単価が上
昇し、処方箋枚数も堅調に推移している。期末配当（＝年間配当）は100円とした。
前回予想は80円、前期は80円だった。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月2日　9:40　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜443A＞ iFJリート2　　 14704 　7968.392　 348.88% -0.0152%
＜2247＞ iF500H無　　　31416 　78959.643　 214.58% -0.003%
＜1473＞ Oneトピクス　　　144390 　87032.756　 199.94% -0.0088%
＜550A＞ ソフトテックス　　　72200 　28885.38　 184.68% 0.121%
＜2634＞ NFSP500ヘ　　100773 　58308.824　 164.97% -0.0041%
＜7414＞ 小野建　　　　　　　237100 　80482.88　 138.66% -0.0159%
＜219A＞ ハートシード　　　　1105700 　512678.04　 131.98% 0.1081%
＜6336＞ 石井表記　　　　　　212800 　88620.54　 120.31% 0.046%
＜8291＞ 日産東HD　　　　　199500 　33863.78　 113.74% 0.0237%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　376250 　31490.684　 108.01% -0.0096%
＜2525＞ NZAM225　　　2070 　41149.644　 103.19% -0.0042%
＜6390＞ 加藤製　　　　　　　169500 　71703.66　 101.67% -0.0174%
＜6298＞ ワイエイシイHD　　550600 　275810.94　 96.16% 0.1371%
＜235A＞ GX高配30　　　　68074 　35572.487　 95.12% -0.0121%
＜2524＞ NZAM TPX　　22102 　34724.518　 78.18% -0.0071%
＜2134＞ キタハマキャピ　　　3122700 　56668.34　 66.47% 0%
＜2563＞ iS500米H　　　2320270 　396081.856　 66.4% -0.0068%
＜2556＞ OneJリート　　　33470 　34387.218　 53.77% -0.0179%
＜1488＞ iFJリート　　　　86249 　100860.431　 51.52% -0.0135%
<3915> テラスカイ　　　　　521400 　646004.86　 48.18% -0.071%
<4092> 日本化　　　　　　　1013200 　4383443.2　 43.81% -0.0179%
<2540> 養命酒　　　　　　　29200 　65193.5　 42.08% 0%
<268A> リガク　　　　　　　4000900 　7608804.56　 36.67% 0.1041%
<6092> エンバイオHD　　　74200 　47315.16　 34.93% -0.0511%
<7610> テイツー　　　　　　598800 　53704.42　 32.98% -0.0152%
<7779> サイバダイン　　　　1628600 　338202.28　 29.84% 0.0333%
<7859> アルメディオ　　　　559100 　143292.7　 25.48% 0.0169%
<9252> ラストワンマイル　　18800 　45447.9　 23.1% 0.0014%
<8966> 平和RE　　　　　　20647 　1952718.02　 16.61% -0.0082%
＜9627＞ アインHD　　　　　104100 　505606.74　 11.09% 0.026%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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