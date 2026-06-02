*09:20JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りはやや抑制される可能性

ユーロ・ドルは、1.2349ドル（2021/01/06）まで買われた後、0.9536（2022/09/28）まで下落したが、米国の利下げや米ドル建て資産に対する信頼感の低下などを背景に2026年1月にかけて1.2081ドルまで戻している。一方、ユーロ・円は114円43銭（2020/5/29）まで値を下げた後は緩やかに上昇し、円安・ドル高の進行やウクライナ戦争の終結期待などによって187円70銭（2026/4/15）まで買われている。欧州中央銀行（ECB）による6月利上げの可能性、日本銀行による6月の金融政策決定会合で1.0%への利上げを決める可能性が大きくなるなか、リスク選好的なユーロ買い・円売りはやや抑制される可能性がある。

【ユーロ売り要因】

・米政策金利は年内上昇の可能性

・欧州経済はスタグフレーションに直面する可能性

・中東紛争の長期化による原油高《FA》