マーチャント・バンカーズ、TIGEREYEを持分法適用関連会社化へ、AI分野の成長戦略を強化

■視覚・音声・言語を融合したAI制御技術に着目、M&A・エクイティ投資を軸に成長案件を開拓

マーチャント・バンカーズ<3121>(東証スタンダード)は6月1日、TIGEREYEの株式取得に向け、TIGEREYE社株主8名と譲渡予約契約を締結し、同社を持分法適用関連会社化する方針を発表した。2026年7月をめどに945株を取得し、議決権所有割合は21.0%となる予定。取得価額などの条件は2026年6月中に正式決定する。

同社はこれまで不動産収益物件を中心に投資事業を展開してきたが、不動産収益物件売却やエクイティファイナンスによるキャッシュフロー確保、自己株式取得などを通じ、M&Aやエクイティ投資を軸とした成長案件への投資強化を進めている。AI分野については、連結子会社や持分法適用関連会社として業績に反映させることを視野に入れており、今回の資本参加を通じてTIGEREYE社をAI分野の成長戦略パートナーに位置付ける考え。

TIGEREYE社は、視覚・音声・言語を融合した高精度なAI制御技術を軸に、画像解析やLLMなどのプラットフォーマーとして、顔認証システムや対話型アバターを提供している。コクヨとの共同特許に基づくサービス開発パートナー契約のほか、KDDIテクノロジーズ、ソフトバンクロボティクス、日立システムズなどと協力体制を構築。顔認識・カメラ認識系AIプロダクト「顔パスシリーズ」は入退室管理やストレスチェック、マンション、ホテル、会員制施設などで導入され、警視庁や総務省など公共分野でも採用実績を持つ。2026年10月期業績への影響は軽微と見込む。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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