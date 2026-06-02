IBJ、5月KPIは全重要指標が前年超え、成婚組数15.0%増

■成婚組数は1,868組、登録会員数は109,374名に拡大

IBJ<6071>(東証プライム)は6月1日、結婚相談所事業の2026年5月KPI速報値を発表した。全ての重要指標が前年同月実績を上回り、成婚組数は1,868組と前年同月比244組増、15.0%増となった。

成婚組数の先行指標となるお見合い件数は102,013件と同12,943件増、14.5%増となり、10万件の大台を突破した。ゴールデンウイークにおける会員活動の活発化や、IBJ登録会員数が109,374名と同11,128名増、11.3%増となったことが寄与した。

ストック収益基盤であるIBJ課金会員数は103,200名と同26,586名増、34.7%増となり、プラットフォーム価値が着実に向上した。結婚相談所数は4,784社と同256社増、5.7%増、新規入会者数は6,899名と同237名増、3.6%増だった。月次データは速報値のため決算発表時と異なる場合がある。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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