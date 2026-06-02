日本電気硝子、ヨコオと戦略的業務資本提携、半導体・通信分野の開発加速

■5G・6Gアンテナや光電融合デバイス向け技術を共同開発・商用化

日本電気硝子<5214>(東証プライム)は6月1日、ヨコオ<6800>(東証プライム)との戦略的業務資本提携を発表した。両社は4月1日から提携を開始しており、半導体および情報通信分野を中心に、新製品・新技術の開発を加速する。

日本電気硝子は特殊ガラスの開発、製造、販売を手掛け、電子デバイス用途では半導体・情報通信分野向け製品を展開している。ヨコオとは共同出資会社のLTCCマテリアルズを通じ、LTCC事業を進めてきた。今回の提携により、同社の材料開発技術とヨコオのデバイス開発技術を融合し、高付加価値製品の開発と事業拡大を推進する。

業務提携では、LTCC基板やガラスインターポーザーを用いた半導体・光電融合デバイス向け検査基板、評価用基板、検査治具などの技術・製品の共同開発と商用化に取り組む。5Gおよび6G用アンテナ関連技術の共同開発・商用化も対象とする。資本面では、長期的な関係構築を目的に、双方が5億円を上限として相手方株式を取得した。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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