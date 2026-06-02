ワークマン、5月既存店売上高26.9%増、気温上昇で夏物商品が伸長

■サマーワーキングウエアや半袖Tシャツ、アームカバーなどが幅広く伸びる

ワークマン<7564>(東証スタンダード)は6月1日、2027年3月期5月度の月次前年比速報を発表した。5月度は気温の上昇を背景に、サマーワーキングウエアや半袖Tシャツをはじめとする夏物衣料、アームカバーなどの服飾小物まで夏物商品が幅広く伸長した。チェーン全店売上高は前年同月比32.9%増、既存店売上高は同26.9%増となった。

商品面では、リカバリーウエアがルーム・インナーともに好調に推移し、売上を牽引した。全店の客数は26.3%増、客単価は5.3%増、既存店の客数は20.3%増、客単価は5.4%増となり、来店客数と購買単価の双方が前年を上回った。

5月度の出退店では3店舗を開店した。ワークマンプラス横芝光店、ワークマンカラーズ富山大広田店、同イオンモール伊丹昆陽店を出店し、スクラップ&ビルドはカインズ嵐山店1店舗、改装は3店舗、閉店はなかった。月末店舗数は1,104店舗となった。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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