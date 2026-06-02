ファンペップ、Crafton社と共同研究開始、治療用mRNAワクチン創製へ

■「PureCap」などのmRNA技術を活用、有効性評価をファンペップが担当

ファンペップ<4881>(東証グロース)は6月1日、Crafton Biotechnologyと共同研究契約を締結し、抗体誘導ペプチド技術を活用した治療用mRNAワクチンに関する共同研究を開始したと発表した。

同社は、皮膚潰瘍に対する「SR-0379」に加え、キャリアペプチド「AJP001」を強みとする抗体誘導ペプチドを中心に研究開発を進めている。Crafton社は名古屋大学・東京科学大学の技術を基盤に設立されたバイオ企業で、独自のキャップ化技術「PureCap」などのmRNA創薬プラットフォームを有する。

同研究では、ファンペップの抗体誘導ペプチド技術とCrafton社のmRNA技術を融合し、新たな治療用mRNAワクチンの創製を目指す。Crafton社が設計したmRNAワクチンの合成を、ファンペップが有効性評価などを担当する。なお、同社は第13回新株予約権について、2026年5月に1,888,900株を交付し、18,889個が行使されたことも発表した。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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