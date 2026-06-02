ビケンテクノ、株主優待をデジタルギフトに変更、1,000株以上保有株主に2,500円分を贈呈

■Amazonギフトカード、QUOカードPay、PayPayマネーライトなどに交換可能

ビケンテクノ<9791>(東証スタンダード)は6月1日、株主優待の一部内容変更を発表した。同社は、株主への日頃の支援に感謝するとともに、同社株式への投資魅力を高め、中長期にわたり継続保有してもらうことを目的に株主優待制度を導入している。

今回、株主の利便性向上を目的に、優待品目を従来の「2,500円相当の商品」から「デジタルギフト」に変更する。対象株主は毎年3月31日時点で1,000株以上を保有する株主で、優待内容はデジタルギフト2,500円分となる。優待品目以外の要件に変更はない。交換先はAmazonギフトカード、QUOカードPay、PayPayマネーライトなどを予定しているが、変更となる可能性もある。

贈呈時期は、2026年3月31日基準分が2026年8月下旬頃の発送予定。2027年3月31日以降は、基準日から3カ月以内を目途に発送する。対象株主には「株主優待のご案内」を送付し、案内に沿ってWEBサイト上で希望の交換先を選択し、受け取り手続きを行う。選択期間を過ぎると手続きができなくなるため、期間内の完了が必要となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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