フィットイージー、既存店会員数12.6%増、5月に6店舗を新規出店

■5月末店舗数は281店、東海160店を中心に全国展開を推進

フィットイージー<212A>(東証プライム)は6月1日、2026年10月期5月度の主要KPI(会員数及び店舗数)を発表した。5月の会員数は27.6万人となり、前年同月比49.3%増と高い伸びを維持した。既存店会員数は20.8万人、前年同月比12.6%増となり、既存店でも会員基盤の拡大が続いた。

店舗数は5月末時点で281店となり、前月から6店増加した。エリア別では東海が160店と最大で、関東35店、九州沖縄21店、甲信越19店が続いた。5月は浜松鴨江店、刈谷富士松店、高山石浦店、本巣文殊店、松阪三雲店、高松太田店の計6店舗がプレオープンした。

今後は6月に長野徳間店、徳島沖浜店、新城店、北名古屋西春店、羽島福寿店、瑞浪店、7月に瀬戸苗場店、燕三条店、高辻南店、南風原店、錦糸町店、神戸北店の出店を予定する。東海エリアを軸に、全国で店舗網を広げる展開が続く。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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