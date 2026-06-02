ポールトゥウィンHD、CSとQA統合の新サービス開始、問い合わせを品質改善へ直結

■ユーザーの声をQAプロセスに反映、問い合わせ対応から改善施策まで一体支援

ポールトゥウィンホールディングス<3657>(東証プライム)は6月1日、連結子会社のポールトゥウィンが、カスタマーサポート(CS)と品質保証(QA)を統合した新サービス「Support × QA Engine(サポキュー)」の提供を開始したと発表した。問い合わせ対応から品質改善までを一体で支援する運用モデルとなる。

近年、デジタルサービスの高度化に伴い、リリース後の運用フェーズにおける品質改善の重要性が高まっている。一方で、CSとQAが分断され、ユーザーの問い合わせやフィードバックがプロダクト改善に十分活用されない課題がある。「サポキュー」は、CSで得た問い合わせログや障害傾向、操作上の課題をQAプロセスへ連携し、テスト設計や検証内容に反映する。

同サービスは、30年以上の検証実績と100社以上のカスタマーサポート実績を基盤に、AIを活用したログ分析や品質保証ノウハウを組み合わせ、改善施策の実行まで支援する。ポールトゥウィンホールディングスは、非ゲームのソフトウェアテストを中心とした国内Tech分野を成長領域の一つと位置付ける。同件の業績影響は現時点で軽微と見込むが、中長期的には収益基盤強化に寄与するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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