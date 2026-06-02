パス、商号を「ヴィクトン」に変更へ、構造改革と新成長基盤の構築を推進

■6月26日開催予定の定時株主総会に付議、効力発生日は9月1日を予定

パス<3840>(東証スタンダード)は6月1日、商号の変更及び定款の一部変更を2026年6月26日開催予定の第36期定時株主総会に付議すると発表した。新商号は「株式会社ヴィクトン」、英文表記は「VIXTON corporation」とし、効力発生日は2026年9月1日を予定する。

商号変更は、経営の抜本的な見直しと構造改革を進め、事業の選択と集中を行いながら新たな成長基盤を構築する方針を示すもの。これまでの経営体制及び事業構造から決別し、新たな経営方針のもとで社会的責任を果たし、ステークホルダーからの信頼を確固たるものにする決意を込めた。「ヴィクトン」は「Vision」「Next」「On」を組み合わせた造語で、未来の先を見据え、前進し続ける企業姿勢を表す。

定款変更では、商号変更に伴い第1条を改定するほか、株式の流動性向上と将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするため、第6条の発行可能株式総数を現行の1億8000万株から3億株に引き上げる。発行可能株式総数の変更は2026年6月26日を効力発生日とする予定。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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